VIDEO VIRAL: El joven socorrista elogiado por Trump que será condecorado por la Casa Blanca por su arriesgado rescate

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes, 28 de julio, que otorgará una «alta condecoración civil» a un socorrista de 16 años de Santa Cruz, en California, quien rescató a un niño arrastrado por olas gigantescas en la playa de Seabright, una acción arriesgada que se volvió viral en redes sociales.

Como se constata en el video, el joven, identificado como Rider, luchó contra la fuerte marea para alcanzar al menor, de unos 10 años, y llevarlo de vuelta a la orilla.

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«Vamos a traer a este joven héroe y a su familia a la Casa Blanca, quizás junto con el niño al que salvó, para otorgarle una alta condecoración civil. ¡Muy valiente, se lo merece!», escribió Trump en Truth Social.

El mandatario se pronunció luego de que su hijo, Eric Trump, pidiera públicamente que se premiara al socorrista con el máximo honor civil, calificando el hecho como «lo mejor de Estados Unidos».

El video del rescate, grabado por Scott Vander Dussen y difundido ampliamente en redes, muestra la rapidez con la que el menor fue arrastrado mar adentro.

«Tomó a mucha gente por sorpresa. Desafortunadamente, este joven se vio superado y arrastrado en cuestión de segundos», relató Vander Dussen a NBC, y agregó que le alegró el desenlace.

We’re going to bring this heroic young man, and his family, into the White House with, perhaps, the boy he saved, to give him a High Civilian Honor. Very brave, he deserves it! President DONALD J. TRUMP https://t.co/dGL15o1tIv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2026

En el rescate también participaron otros bañistas y un segundo socorrista, quienes ayudaron a poner al niño a salvo.

Según NBC, el menor fue evaluado por paramédicos en el lugar y posteriormente se reunió con su familia sin mayores complicaciones.

FORMACIÓN EXIGENTE

El New York Post recordó que los socorristas de Santa Cruz reciben una formación exigente, que incluye al menos 56 horas de instrucción en salvamento marítimo, 24 de capacitación médica y más de 80 de entrenamiento en seguridad acuática.

Aunque Trump no ha detallado el galardón específico, todo apunta a que podría tratarse de la Medalla Presidencial al Mérito Ciudadano, distinción que el presidente suele otorgar a socorristas y que reconoce a «ciudadanos de los Estados Unidos de América que hayan realizado actos ejemplares de servicio a su país o a sus conciudadanos».