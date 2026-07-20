Diáspora venezolana transformó negocios de Nueva York en centros de acopio tras terremotos

Desde el pasado 24 de junio, la diáspora venezolana transformó negocios en Nueva York (EEUU) en centros de acopio para ayudar a los afectados por los terremotos de 7,2 y 7,5 que azotaron varios estados del país con La Guaira como el más devastado de todos.

De acuerdo con el medio Documented, es el caso de la cocina de Arepa La Newyorkina, que no prepara hallacas ni parrilla criolla, sino que ahora empaca donaciones de alimentos, ropa y suministros médicos para los damnificados.

El negocio de catering venezolano en Astoria, Queens, es uno de los varios comercios de la diáspora en Nueva York que suspendieron su operación habitual para convertirse en puntos de recolección comunitaria.

«Lo puse como centro de acopio para recibir donaciones y hacerle un llamado a toda la comunidad neoyorquina», dijo Marly Quiroga, de 50 años, propietaria del local.

«Ha sido una respuesta muy positiva de toda la comunidad, de todas las nacionalidades. Porque la solidaridad no tiene fronteras», agregó.

Decenas de voluntarios llenan a diario el espacio que antes servía arepas y cachapas, clasificando cajas y coordinando envíos hacia las zonas más golpeadas por la tragedia.

La escena se repite en otros negocios venezolanos de la ciudad, que han volcado sus recursos y contactos en recaudar fondos, reunir medicamentos y organizar la logística para que la ayuda llegue a su destino.

Para comerciantes como Quiroga, la respuesta ciudadana en Nueva York se convirtió en una extensión de los lazos que la diáspora mantiene con su país de origen.

NO ESTÁN SOLOS

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y otros funcionarios de la ciudad también visitaron estos centros de acopio para respaldar las labores de ayuda y animar a los neoyorquinos a participar como voluntarios.

«Los neoyorquinos están dando un paso al frente para ayudar a personas que nunca han conocido porque entienden que nuestra humanidad no termina en nuestras fronteras», afirmó Mamdani en un comunicado emitido el pasado 6 de julio.

«Seguiremos exigiendo al Gobierno federal que vuelva a designar el Estatus de Protección Temporal para Venezuela y restablezca las protecciones humanitarias para los venezolanos que viven en Estados Unidos», agregó.

TERREMOTOS EN VENEZUELA

El balance de fallecidos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido hace casi un mes en Venezuela ascendió este domingo a 5.208. Esto ocurrió luego de que las autoridades sumaran 89 fallecimientos. Así lo informó el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN), Jorge Rodríguez.

Los heridos se mantienen en 16.740 y las personas sin viviendas en 17.907. Asimismo, hay 23.820 personas en 107 campamentos transitorios, mientras que 128.324 familias han sido atendidas por las autoridades.

Desde que ocurrieron los terremotos el pasado 24 de junio, se han presentado 1.388 réplicas.