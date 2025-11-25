VIDEO VIRAL: El ‘indulto’ de Trump a dos pavos en ceremonia previa al Día de Acción de Gracias

En el Jardín de Rosas de la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ‘indultó’ este martes, 25 de noviembre, a dos pavos llamados Gobble y Waddle, provenientes de Carolina del Norte, manteniéndolos fuera del menú.

Sin embargo, la ceremonia, que desde tiempos de Abraham Lincoln simboliza clemencia y buen humor, fue utilizada por Trump para lanzar críticas directas contra sus rivales demócratas, especialmente contra su antecesor, Joe Biden.

En concreto, los pavos sirvieron al mandatario para ironizar sobre los indultos otorgados por Biden, asegurando que eran inválidos por haber sido firmados con un “bolígrafo automático”.

Asimismo, Trump llamó a Biden con el apodo de «Joe el Dormilón». «Usó una máquina para firmar y otorgar el indulto a los pavos el año pasado», afirmó, para luego bromear que esto invalidó todo el proceso.

Igualmente, dijo que los pavos deberían llamarse Chuck y Nancy, en honor a los destacados demócratas Chuck Schumer y Nancy Pelosi, pero acotó que “nunca perdonaría a esas personas”.

JUST IN: President Trump officially pardons turkeys ahead of Thanksgiving, keeping “Gobble” and “Waddle” off the menu. pic.twitter.com/7JQ6Pug7Eh — Fox News (@FoxNews) November 25, 2025

«Iba a llamarlos Chuck y Nancy, pero me di cuenta de que nunca podría indultarlos», enfatizó.

Además, se cuestionó: “¿Dónde está Hunter?”, sugiriendo que el hijo de su predecesor podría enfrentar nuevamente problemas legales.

TAMBIÉN LAZÓ DARDOS CONTRA EL GOBERNADOR DE ILLINOIS

También el presidente volvió a dirigir críticas hacia Chicago, reiterando que podría resolver los problemas de delincuencia en la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, si el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, le autorizara el envío de tropas federales.

En su discurso, además, cuestionó la capacidad del alcalde Brandon Johnson, a quien descalificó con comentarios sobre su inteligencia.