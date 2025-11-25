FBI cita a legisladores demócratas que instaron a militares a desobedecer órdenes de Trump

La Oficina Federal de Investigación o Buró Federal de Investigaciones, más conocido por sus siglas FBI, citó a entrevistas a seis legisladores demócratas después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sugiriera que deberían ser “castigados con la muerte” por un video en el que instaban a las Fuerzas Armadas a desobedecer «órdenes ilegales».

Los congresistas demócratas, que difundieron en redes el video, aseguran que el FBI los ha contactado para entrevistarlos, lo que sugiere el inicio de una investigación oficial.

Entre los senadores que llamaron a desobedecer a Trump figuran Elissa Slotkin, exanalista de la CIA y veterana de la guerra de Irak, y Mark Kelly, exastronauta y veterano de la Marina. También los representantes Jason Crow, Maggie Goodlander, Chris Deluzio y Chrissy Houlahan.

Como se informó antes, Trump lanzó duras acusaciones el pasado jueves, 20 de noviembre, contra seis legisladores demócratas. Los mismos publicaron un video instando a los militares norteamericanos a desobedecer «órdenes ilegales» que se emitan desde la Casa Blanca.

Los congresistas, todos con experiencia en las Fuerzas Armadas o en inteligencia, recordaron al personal en servicio activo que su lealtad está con la Constitución. Igualmente, señalaron que tienen el deber de rechazar cualquier mandato que viole la ley.

El video, difundido el martes pasado en redes sociales, no mencionaba directamente al presidente. Tampoco órdenes específicas, pero advertía que las amenazas a la democracia pueden surgir “desde casa”.

Aunque el mensaje no aludía directamente a órdenes concretas, su difusión coincidió con informes internos de miembros de las Fuerzas Armadas. Los mismos habrían manifestado inquietudes sobre la legitimidad de ciertas acciones recientes contra «presuntos narcotraficantes», sobre todo en América Latina y el Caribe.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE LOS SENADORES?

«El presidente Trump está utilizando al FBI como herramienta para intimidar y acosar a los miembros del Congreso», afirmó un grupo de cuatro miembros demócratas de la Cámara de Representantes en un comunicado emitido este mismo martes.

«Ayer, el FBI se puso en contacto con los sargentos de armas de la Cámara y el Senado para solicitar entrevistas», indicaron.

La senadora de Michigan Elissa Slotkin, una de las seis legisladoras demócratas que aparecen en el video, confirmó a los periodistas este martes que «anoche, la división antiterrorista del FBI envió una nota a los miembros del Congreso en la que les informaba que iban a abrir lo que parece ser una investigación contra los seis».

Afirmó que Trump «está intentando utilizar al FBI para asustarnos».

«Tanto si estás de acuerdo con el video como si no, la pregunta que me hago es: ¿es esta la respuesta adecuada para un presidente de los Estados Unidos, perseguir y tratar de utilizar al gobierno federal como arma contra aquellos con los que no está de acuerdo?», dijo Slotkin.

We want to speak directly to members of the Military and the Intelligence Community. The American people need you to stand up for our laws and our Constitution. Don’t give up the ship. pic.twitter.com/N8lW0EpQ7r — Sen. Elissa Slotkin (@SenatorSlotkin) November 18, 2025

¿QUÉ DIJO TRUMP?

En concreto, Trump evocó el jueves la posibilidad de la pena de muerte para los seis legisladores demócratas que instaron a los militares a desobedecer “órdenes ilegales” del gobierno.

“Esto es realmente malo y peligroso para nuestro país. Sus palabras no pueden permitirse. ¡Comportamiento sedicioso de traidores! ¿Encerrarlos?”, exclamó Trump a través en su red Truth Social.

En una publicación posterior añadió: “¡Comportamiento sedicioso, condenable con la muerte!”.