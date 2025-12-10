EEUU

VIDEO VIRAL: El impresionante aterrizaje de emergencia de un avión sobre un carro en plena autopista

Una pequeña aeronave se estrelló en la carretera interestatal 95 / Captura de video.

Un incidente aéreo sorprendió a los conductores de la carretera interestatal 95 en Cocoa, condado de Brevard, en Florida (EEUU), cuando un avión aterrizó de emergencia en plena vía. 

De acuerdo con Wesh2 y otros medios locales, el hecho se registró poco antes de las 6:00 de la tarde del lunes, 8 de diciembre. 

Como se constata en un video viralizado a través de las redes sociales, un pequeño avión se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el lado sur de la vía. En la maniobra, impactó contra un vehículo en plena circulación.  

De acuerdo con el Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Brevard (BCFR, por sus siglas en inglés), el avión, que transportaba a dos personas, descendió de manera abrupta y colisionó contra un Toyota Camry.  

En el automóvil viajaba una mujer de 57 años, quien resultó con heridas leves y fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica.  

Afortunadamente, tanto el piloto como su pasajero, ambos de 27 años, salieron ilesos del accidente. 

La Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, en inglés) informó que, tras el impacto, los carriles en dirección norte y sur de la I-95 fueron bloqueados temporalmente para permitir las labores de emergencia y limpieza.  

Horas más tarde, el tránsito fue restablecido, aunque el suceso dejó un fuerte impacto entre los conductores que presenciaron la maniobra y el choque. 

¿POR QUÉ EL AVIÓN ATERRIZÓ DE EMERGENCIA?  

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) confirmó que el piloto había reportado problemas con el motor. Justo antes de intentar el aterrizaje en la carretera. 

Según la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés), la aeronave había partido de Merrit Island en un vuelo de instrucción. Sin embargo, perdió potencia en ambos motores. Esto obligó al piloto a tomar la decisión de descender en la autopista como último recurso. 

