Aerolínea de EEUU anunció estos controversiales cambios en asientos para pasajeros gordos

La aerolínea estadounidense Southwest Airlines confirmó que implementará una nueva política de asientos dirigida a pasajeros con sobrepeso.

De acuerdo con la aerolínea, citada por Newsweek, la medida establece que quienes no puedan ajustarse cómodamente dentro de los apoyabrazos de un solo asiento deberán adquirir dos lugares al momento de la reserva.

Esta decisión, que entrará en vigor el 27 de enero de 2026, busca garantizar comodidad, seguridad y consistencia en todos los vuelos de la compañía.

Hasta ahora, Southwest mantenía una política considerada pionera en la industria aérea: el programa “Cliente de gran tamaño”. Bajo ese esquema, los pasajeros podían solicitar un asiento adicional sin costo en el aeropuerto o pedir el reembolso de un segundo boleto adquirido previamente.

Sin embargo, la empresa con sede en Dallas decidió abandonar este modelo. Se argumentó que la nueva normativa permitirá una gestión más clara y uniforme de los espacios en cabina.

La aerolínea explicó que, en caso de que un pasajero no cumpla con las nuevas pautas de espacio y el vuelo esté lleno, podría enfrentar cambios de itinerario. Incluso, la imposibilidad de abordar.

Con esta medida, Southwest busca evitar conflictos en el embarque y asegurar que todos los viajeros tengan la experiencia más cómoda posible. No obstante, la decisión ha generado debate en Estados Unidos, ya que algunos críticos consideran que encarece los viajes para personas de talla grande.

¿QUÉ DICE LA AEROLÍNEA EXACTAMENTE?

Bajo la nueva normativa, la aerolínea dejó claro: “Cualquier pasajero que no pueda acomodarse cómodamente entre los apoyabrazos de un solo asiento recibirá reembolso del segundo asiento únicamente si el vuelo no se encuentra totalmente vendido, ambos asientos pertenezcan a la misma clase tarifaria, y la solicitud de devolución ocurra dentro de los 90 días posteriores a la travesía”.

Southwest Airlines enfatizó en su comunicación oficial que “los clientes que invadan el asiento adyacente deben adquirir previamente la cantidad necesaria de asientos para asegurar su disponibilidad”.

Reiteraron, que es una política que se trasladará a todos los canales de venta para informar a quienes utilizaron este beneficio anteriormente.

“El apoyabrazos será considerado el límite definitivo entre butacas”, especificó la aerolínea.

No obstante, la compañía no precisó cuáles serán los parámetros exactos. En concreto, aquellos que ayuden a determinar cuándo un pasajero deberá adquirir un asiento adicional.

En el supuesto de que alguien llegue al aeropuerto sin haber reservado el segundo lugar y el vuelo esté completo, Southwest recalcó —según Fox 2 Detroit— que procederá a reubicarlo en otra salida disponible.

NO ES LA ÚNICA MEDIDA

Vale destacar, que el anuncio de Southwest Airlines se enmarca en una serie de transformaciones clave en la compañía.

A partir del 27 de enero de 2026 también quedará atrás el tradicional esquema de “asientos abiertos”, ya que la aerolínea comenzará a asignar los lugares de manera predeterminada. Esta modificación, sumada al cobro por equipaje implementado en mayo de este año y a los recargos por asientos con mayor espacio para las piernas, refleja una estrategia orientada a diversificar y fortalecer las fuentes de ingresos corporativos.