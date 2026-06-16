VIDEO VIRAL: El impactante accidente de un bombardero B-52 en California, ocho militares murieron

Los ocho tripulantes del bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos murieron este lunes, 15 de junio, tras estrellarse la aeronave «inmediatamente después» de despegar en una misión de prueba realizada en la Base Aérea de Edwards, en California.

«Hoy, la Base Edwards de la Fuerza Aérea ha sufrido una terrible tragedia y hemos perdido a ocho valientes estadounidenses. Este accidente se considera fatal», señaló el coronel James Hayes, subcomandante de la unidad anfitriona de la base, en declaraciones a los medios.

Según detalló, «se trataba de un B-52 que estaba en la fase inicial de despegue apoyando el programa de modernización de radares», en lo que definió como una misión local de prueba.

«Ha despegado e inmediatamente después se ha estrellado e incendiado», indicó Hayes.

«Tras revisar las imágenes del accidente, se ha determinado que se ha tratado de un accidente irrecuperable y sin posibilidad de supervivencia», explicó el coronel.

Asimismo, precisó que las autoridades de la base iniciaron el proceso de notificar lo sucedido a la familia de los militares fallecidos.

A U.S. Air Force B-52 bomber reportedly crashed shortly after takeoff from Edwards Air Force Base, prompting a major emergency response. Thick black smoke was seen rising from the wreckage as rescue and firefighting crews rushed to the crash site. (Representative Video) pic.twitter.com/XtJjXq4kYh — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) June 15, 2026

¿SE SABE CUÁL FUE LA CAUSA?

El mismo funcionario señaló que por el momento, la Fuerza Aérea no tiene «ninguna indicación sobre cuál ha sido la causa» del accidente.

«En este momento, vamos a establecer una junta de seguridad provisional para recopilar los hechos iniciales, lo que dará paso a una junta de investigación de seguridad que analizará las causas fundamentales. Una vez que esto se complete, lo que tomará aproximadamente 30 días, se pasará a una junta de investigación de accidentes, que determinará toda la información que podemos divulgar al público y a las próximas partes involucradas», explicó Hayes, antes de destacar que «este proceso puede durar hasta seis meses».

El B-52 Stratofortress, fabricado por Boeing, es un bombardero de largo alcance introducido en la década de 1950.

A pesar de su antigüedad, continúa como una pieza central de la capacidad estratégica de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que mantiene una flota de 76 aviones de este modelo.