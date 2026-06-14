CONMOCIÓN EN PENSILVANIA: Policías encontraron a una bebé sin vida dentro de un vehículo, su padre la dejó allí durante todo el día

Una tragedia se registró en Lower Nazareth, en el condado de Northampton, en Pensilvania (EEUU), donde las autoridades policiales y equipos de emergencia acudieron a una escena donde encontraron a bebé de 15 meses, sin vida dentro de un automóvil.

El trágico suceso ocurrió el jueves pasado, donde las altas temperaturas superaban los 30 grados centígrados.

Poco después de las 4:00 pm, equipos de emergencia se dirigieron rápidamente a la cuadra 400 de Hanoverville Road, tras recibir una llamada, porque una niña no respondía.

Las autoridades indicaron que encontraron muerta a la infante dentro del auto de su padre, el cual estaba estacionado en un recinto industrial cercano.

“Estamos en la fase inicial de la investigación”, declaró el fiscal Stephen Baratta. “Puedo confirmar que la fallecida era una niña de aproximadamente 15 meses de edad”, dijo.

Señaló que «de hecho, no miré dentro del automóvil porque realmente no tenía interés en hacerlo. Por lo que entiendo, es una imagen bastante perturbadora. Pero, al parecer, la niña había estado en el vehículo durante buen tiempo; es decir, todo el día», remarcó.

El forense de Northampton confirmó que hallaron a la pequeña, sin vida, en su silla de seguridad, dentro del auto estacionado en las instalaciones de ID Logistics, reseñó Wfmz.com.

Un portavoz de Id Logistics emitió un comunicado expresando su profundo pesar. Señaló que «ningún empleado ni afiliado estuvo involucrado. Nuestros pensamientos están con la familia y la comunidad durante este momento tan difícil».