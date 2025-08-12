VIDEO VIRAL: El dramático desplome de un tenista en pleno partido del Masters 1.000 de Cincinnati

El Masters 1.000 de Cincinnati (EEUU) fue testigo de un momento alarmante este lunes, 11 de agosto, cuando el tenista francés Arthur Rinderknech, número 70 del ranking ATP, se desplomó en pleno partido debido a un golpe de calor.

De acuerdo con medios deportivos estadounidenses, el encuentro, disputado bajo temperaturas superiores a los 32 °C y una humedad sofocante, enfrentaba al tenista francés contra el canadiense Félix Auger-Aliassime en los dieciseisavos de final.

El marcador estaba 6-4, 2-2 a favor del canadiense cuando Rinderknech, visiblemente afectado, cayó al suelo en busca de sombra y alivio.

Las cámaras captaron el momento en que Rinderknech se recostó boca arriba con una toalla sobre el rostro, respirando con dificultad. Aunque intentó continuar tras recibir asistencia médica, su rendimiento se desplomó.

En definitiva, cedió dos juegos consecutivos y finalmente se retiró del torneo.

El partido ya superaba las dos horas de duración, y las condiciones extremas no perdonaron ni a este tenista de los más preparados.

El incidente de Rinderknech no fue aislado. Otros jugadores también sufrieron los embates del clima. El ruso Daniil Medvedev tuvo que sumergir su cabeza en hielo durante un cambio de lado, mientras Holger Rune, número 9 del mundo, confesó que “fue muy complicado jugar” bajo esas condiciones.

Sin dudas, el Masters de Cincinnati se ha convertido en una prueba de resistencia física más allá del talento técnico.

Con el US Open a la vuelta de la esquina y pronósticos que advierten temperaturas de hasta 38 °C en Nueva York, la ATP podría verse obligada a revisar sus protocolos.