VIDEO VIRAL: Construyó “una casa de tres pisos” en un árbol de EEUU y ahora causa furor en las redes sociales

En medio del caos urbano y la creciente crisis de vivienda en Los Ángeles (EEUU), un hombre sin hogar llamado Erick desafió lo común al construir una casa de tres pisos en un árbol de esa ciudad.

Utilizando materiales reciclados y una creatividad desbordante, su “Tree Mansion” se convirtió en un fenómeno viral en TikTok, atrayendo miles de “me gusta” y la atención de curiosos que visitaban el lugar como si fuera una atracción turística.

A pesar del furor en redes, la historia comenzó con un hecho desafortunado para Erik: las autoridades desmantelaron su vivienda anterior hace una semana, como parte de los operativos para eliminar campamentos urbanos.

Pero Erick no se rindió. Desde los restos de su anterior refugio, anunció que ya está construyendo esta casa que denominó “Tree Mansion 2.0”, con mejoras que planea ir haciendo como trampolines, poste de bomberos, paredes camufladas y hasta un asiento eyectable para escapar, de acuerdo a lo reseñado por New York Post.

La presencia de Erick ha generado opiniones encontradas. Algunos vecinos, como María Alvarado, lo defienden: “No molesta a nadie. Siempre está en su pequeño mundo”.

Sin embargo, otros, como un comerciante local, lo acusan de robos en la zona, aunque Erick niega cualquier delito y asegura que subsiste recolectando y vendiendo materiales reciclables.

«Me robaron dos abridores de portones que valían $8.000 cada uno. Vi las imágenes y ese es el culpable», comentó el comerciante señalando el árbol.

Más allá de la polémica, Erick afirma que vivir en lo alto le permite protegerse de los peligros nocturnos: robos, violencia y agresiones que acechan a quienes duermen en las calles.

Desde hace una década, ha construido cuatro casas en árboles, cada una más elaborada que la anterior. Su estrategia no solo es una forma de refugio, sino también una declaración de independencia frente a un sistema que no le ofrece soluciones viables, a su juicio.