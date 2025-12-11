VIDEO VIRAL: El caimán de más de 200 kilos que aterrorizó Florida por segunda semana consecutiva

Florida (EEUU) vuelve a ser escenario de un episodio que mezcla asombro y temor: por segunda semana consecutiva, un caimán de dimensiones extraordinarias fue capturado en plena zona urbana. Esta vez frente a una tienda.

Un primer caimán, de más de 600 libras (aproximadamente 272 kilos) y casi 4,3 metros de largo, apareció bloqueando una transitada vía en Sarasota, generando alarma entre los residentes y obligando a un operativo especial para su retiro.

Al hecho se sumó el reciente caso de otro ejemplar de 9,8 pies capturado afuera de un 7-Eleven, lo que reforzó la percepción de muchos residentes de que los encuentros con estos animales se están volviendo más frecuentes.

El operativo, liderado por varios agentes del alguacil y un capturador experimentado, fue registrado en video y difundido por la oficina del Sheriff del condado.

En ambos casos, las imágenes muestran la tensión del momento: el equipo trabajando en perfecta coordinación para inmovilizar al animal, sujetando sus mandíbulas y extremidades con firmeza mientras intentaban evitar movimientos bruscos que pudieran poner en riesgo tanto a las personas como al propio caimán capturado.

Finalmente, a los dos caimanes, lograron cargarlo en la parte trasera de una camioneta para trasladarlos de forma segura.

¿QUÉ TAN FRECUENTE SON LOS CAIMANES EN FLORIDA?

Por más sorprendente que pueda parecer, lo cierto, es que este tipo de encuentros no son del todo raros en Florida.

De hecho, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre (FWC, por sus siglas en inglés) recuerda que los caimanes estadounidenses habitan en todas las regiones del estado, desde lagos y ríos hasta canales urbanos.

Sin embargo, la mayoría de los ejemplares no alcanzan dimensiones tan descomunales como las registradas en estos últimos casos.

Es por ello, que la aparición de animales de más de 600 libras en zonas pobladas es excepcional y genera preocupación sobre la interacción creciente y peligrosa entre fauna silvestre y comunidades humanas.