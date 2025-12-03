VIRAL: Falleció el icónico caimán albino que vivió en cautiverio durante 17 años

Claude, el caimán albino que se convirtió en símbolo de San Francisco (EEUU), falleció a los 30 años, dejando un vacío en la comunidad científica y corazón de miles de visitantes que lo consideraban la mascota no oficial de la ciudad.

La Academia de Ciencias de California fue la que anunció la muerte de Claude, un raro caimán albino que durante 17 años habitó en el Acuario Steinhart, dentro del Golden Gate Park.

Nacido en 1995 en una granja de Luisiana, Claude llegó al museo en 2008 y rápidamente se transformó en un atractivo único: su piel blanca y ojos rosados lo distinguían de cualquier otro reptil y despertaban fascinación tanto en niños como en adultos.

Su popularidad fue tal que trascendió las paredes del museo. Claude apareció en libros infantiles, campañas publicitarias y hasta inspiró peluches que los visitantes llevaban como recuerdo.

Para muchos residentes de la Bahía, se convirtió en un embajador de la naturaleza y en un símbolo de resiliencia, pues su condición genética lo hacía vulnerable en estado salvaje, pero en el entorno protegido del museo pudo vivir tres décadas, una edad notable para su especie.

“Claude mostró el poder de los animales embajadores para conectar a las personas con la naturaleza y despertar la curiosidad por aprender más sobre el mundo que nos rodea”, destacó la institución en un reciente comunicado.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LAS CAUSAS DE SU MUERTE?

En las últimas semanas, Claude había mostrado signos de debilidad: su apetito disminuyó y fue trasladado para recibir atención veterinaria.

Los especialistas sospechaban de una infección y lo mantenían bajo tratamiento, pero finalmente el reptil no logró superar la enfermedad.

La institución informó que se realizará una necropsia en la Universidad de California, en Davis, para determinar la causa exacta de su muerte.

¿POR QUÉ ERA ALBINO?

Claude era un caimán albino, portador de una singular condición genética que bloquea la producción de melanina en su piel. Esa rareza le confería un aspecto inconfundible: tonalidades blancas con matices amarillentos y unos ojos rosados, resultado de la transparencia de sus iris que dejaban ver los vasos sanguíneos, según datos de Alligator Adventure.

Los caimanes albinos son criaturas excepcionales, con menos de 200 ejemplares registrados en todo el planeta. Su rareza los convierte en un fenómeno biológico fascinante, pero también en seres vulnerables.

En estado salvaje, la ausencia de pigmentación les impide mimetizarse con el entorno, exponiéndolos como presas fáciles para depredadores.

Además, su piel clara representa un desafío constante frente al sol. La sensibilidad extrema a la radiación les provoca quemaduras con facilidad, limitando sus posibilidades de sobrevivir fuera de ambientes controlados.