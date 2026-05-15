VIDEO VIRAL: El brutal choque de tren contra un camión cisterna que desató emergencia por «materiales peligrosos»

Un video viral que circula en redes sociales captó el momento exacto cuando un tren embistió a un camión cisterna en Yadkin Road, en Chesapeake (Virginia), dejando al conductor gravemente herido y desencadenando una respuesta inmediata de los equipos de emergencia por «materiales peligrosos».

La policía informó que, aunque inicialmente la vida del conductor del camión estuvo en peligro, el hombre se encuentra ahora en condición estable.

VIDEO VIRAL: DETENIDO TURISTA QUE DESATÓ INDIGNACIÓN POR LANZAR PIEDRA A UNA FOCA MONJE EN PELIGRO CRÍTICO DE EXTINCIÓN

El choque ocurrió este jueves 14 de mayo, en horas de l a tarde, y generó un cierre temporal del tramo 3500 de la vía.

Las imágenes compartidas con WAVY.com muestran al camión iniciando el cruce cuando el tren impactó la parte trasera del vehículo, arrancando el tanque de la cabina y lanzando ambos componentes hacia una zanja cercana.

En el video se observa el contenido del tanque derramándose sobre el suelo, lo que activó protocolos por materiales peligrosos.

Aunque se alertó sobre una situación menor relacionada con combustible, las autoridades aseguraron que no existía riesgo inmediato para la comunidad.

¿RESULTÓ ALGUIEN DEL TREN HERIDO?

Los hallazgos preliminares de la investigación apuntan a que el conductor del camión no se detuvo ante la señal de alto antes de cruzar las vías, un factor que habría sido determinante en la colisión.

Un portavoz de Norfolk Southern confirmó que el tren viajaba hacia el este y el incidente ocurrió alrededor de las 4:46 de la tarde. Además, señaló que ningún miembro de la tripulación resultó herido.