VIDEO VIRAL: Detenido turista que desató indignación por lanzar piedra a una foca monje en peligro crítico de extinción

Un turista estadounidense fue arrestado por lanzar una roca de gran tamaño contra una foca monje hawaiana en peligro crítico de extinción, un ataque captado en video y que podría costarle varios meses de prisión por cada cargo.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que el detenido, Igor Lytvynchuk, de 38 años y residente del estado de Washington, fue capturado este miércoles cerca de Seattle por agentes de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, sigla en inglés).

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El hombre está acusado de atacar a Lani. Se trata de una foca monje muy conocida en la isla de Maui. Sobre todo, por haber regresado a la zona tras los devastadores incendios del año pasado.

La agresión ocurrió el 5 de mayo. Ese día, al hombre lo vieron siguiendo al animal mientras este jugaba con un tronco flotante en la superficie del agua.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL ESTADO DE LA FOCA?

Según testigos, la foca permaneció prácticamente inmóvil durante un largo periodo tras el incidente, lo que causó gran preocupación por su bienestar.

De acuerdo con la denuncia, la roca rozó la nariz de Lani y la asustó, provocando que se levantara fuera del agua.

Según el comunicado, «los testigos confrontaron inmediatamente a Lytvynchuk. Le dijeron que habían contactado a las autoridades, a lo que este respondió que era ‘lo suficientemente rico como para pagar las multas’, antes de marcharse».

Sin embargo, fue tanta la indignación que generó su acción, que Lytvynchuk terminó golpeado por ciudadanos locales después de lanzar la roca.

NEW: Tourist who threw a rock at a seal in Hawaii because he was «rich» enough to pay any fines has been arrested by federal agents. Igor Mykhaylovych Lytvynchuk, 38, was arrested for throwing a massive rock at Lani the seal. Lytvynchuk was beaten by locals after throwing the… pic.twitter.com/ZnSvN5fhRg — Collin Rugg (@CollinRugg) May 14, 2026

SI ES DECLARADO CULPABLE

Si es declarado culpable, el acusado podría enfrentar hasta un año de prisión por cada cargo. Además de libertad supervisada y multas que, en conjunto, podrían ascender a 70.000 dólares.

«La singular y valiosa fauna de las islas hawaianas es un símbolo reconocido del lugar especial que ocupa Hawái en el mundo y de su increíble biodiversidad. Estamos comprometidos con la protección de nuestras especies silvestres vulnerables. En particular, las focas monje hawaianas en peligro de extinción, como Lani», declaró el fiscal federal Ken Sorenson en un comunicado.

«Prometemos que quienes acosen e intenten dañar nuestra fauna protegida rendirán cuentas rápidamente ante un tribunal federal», agregó.