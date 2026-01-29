Venezolano con trasplante de corazón fue detenido por ICE en Estados Unidos, su familia teme lo peor

La detención de un venezolano identificado como Jimmy Paz, un migrante de 48 años con un trasplante de corazón, ha generado profunda preocupación entre sus familiares y defensores de derechos humanos en Estados Unidos, quienes temen por su vida.

Paz fue arrestado el 17 de enero en Kennesaw, en Georgia, por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), pese a su delicado estado de salud y encontrarse en aparente proceso de regulación migratoria.

Su familia teme que las condiciones del centro de detención pongan en riesgo su vida, dado que depende de más de 30 medicamentos diarios para evitar el rechazo del órgano trasplantado.

Según el relato de sus allegados, citados por Univisión, Jimmy acababa de salir de su casa cuando varias patrullas lo siguieron y le ordenaron detenerse a poca distancia de su residencia.

Durante el procedimiento, informó a los agentes sobre su trasplante y llamó a su esposa, Glendys Gandica, quien escuchó cuando los funcionarios confirmaron que sería arrestado a pesar de «tener documentos vigentes y no poseer antecedentes penales».

La familia aseguró, que Paz explicó que había recibido el trasplante hace cuatro años, pero aun así fue trasladado bajo custodia.

“Lo único que él les informó fue que había recibido un trasplante de corazón. Le preguntaron desde hacía cuánto y él les respondió que había sido hacía cuatro años”, dijo Glendys.

ALERTARON SOBRE SU CONDICIÓN MÉDICA

Ante esta realidad, la doctora que atiende a Jimmy envió una carta al Centro de Detención de Folkston, donde se encuentra recluido. Advirtió que su permanencia allí es incompatible con su estado clínico.

La jefa de la unidad de trasplantes también alertó a la familia sobre el peligro de una “muerte súbita”, si no recibe el cuidado adecuado.

Es por ello, que para los familiares, cada día bajo custodia aumenta la posibilidad de complicaciones graves. Las mismas podrían evitarse si se le permitiera continuar su tratamiento en libertad.

“En su vida normal rutinaria sufre de infecciones, no me imagino en una cárcel el baño compartido, la celda… todo lo que toca, lo tocó mucha gente”. Así lo dijo al mismo medio de comunicación Leonard Cárdenas, hijastro de Jimmy.

¿CUÁL ES SU SITUACIÓN MIGRATORIA?

En cuanto a su situación migratoria, se precisó que Paz vivió durante una década en Estados Unidos con estatus irregular. Sin embargo, hace cinco años solicitó asilo y se encontraba amparado por ese proceso.

Al momento de su detención, tenía licencia de conducir vigente y nunca había recibido una orden de deportación.