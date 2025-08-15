VIDEO VIRAL: Brutal explosión y humo negro en el Uper East Side causan pánico en Nueva York

Una densa columna de humo negro se elevó sobre el cielo de Manhattan este viernes, 15 de agosto, tras una explosión de grandes dimensiones registrada en la azotea de un edificio residencial de siete pisos ubicado en la calle 95, entre las avenidas Primera y Segunda, en el Upper East Side de Nueva York (EEUU).

De acuerdo con la información difundida por NBC News, la explosión, que ocurrió poco después de las 10:00 de la mañana, movilizó a más de 100 bomberos y equipos de emergencia, generando pánico entre los residentes y obligando a acordonar varias cuadras.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés) activó un protocolo de emergencia de nivel tres alarmas, lo que implicó el despliegue de unidades especializadas, camiones cisterna y equipos para combatir incendios desde distintas alturas.

Las imágenes aéreas mostraron a los bomberos trabajando sobre la azotea, donde las llamas emergían de una estructura superior.

La rápida expansión del humo obligó a restringir el acceso a la zona e interrumpir el tránsito vehicular en varias calles cercanas.

El Upper East Side, conocido por su alta densidad habitacional y concentración de servicios, se vio envuelto en una atmósfera de incertidumbre. Aunque no se reportaron heridos ni evacuaciones masivas, muchos residentes permanecieron en las inmediaciones observando el operativo.

Fire on the Upper East Side 95th St bet 2nd & 3rd #ues #nyc pic.twitter.com/dFYHn6khun — Jimmy Chen (@JimmyCsaid) August 15, 2025

El edificio afectado, todavía no identificado públicamente, alberga viviendas multifamiliares y se encuentra en una zona con escuelas, hospitales y comercios.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del incendio. Las primeras hipótesis apuntan a posibles fallos en las conexiones eléctricas o de gas del inmueble.

Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan revisando cada unidad. Esto, descartar focos activos y evaluar daños estructurales que puedan poner en riesgo a los residentes.