Dos muertos y varios heridos: El balance final de la potente explosión en planta siderúrgica de EEUU

Este martes, 12 de agosto, se dio a conocer el balance final de una potente explosión que sacudió la planta Clairton Coke Works, de la empresa US Steel, en Pensilvania (EEUU) el lunes por la mañana.

De acuerdo con la información reseñada por NBC News, la explosión dejó un saldo de dos trabajadores fallecidos y 10 heridos.

El incidente ocurrió a las 10:51 a. m. en el área de baterías de coque, ubicada a unos 24 kilómetros al sureste de Pittsburgh.

Tras el estallido inicial, se reportaron múltiples explosiones secundarias que complicaron las labores de rescate y obligaron a evacuar la zona.

Las víctimas fueron identificadas como Timothy Quinn, un padre de tres hijos y trabajador siderúrgico de segunda generación, y una segunda persona cuya identidad todavía no ha sido revelada.

Lo que se detalló, es que cinco de los heridos permanecen en condición crítica, pero estable, mientras que los otros cinco fueron dados de alta tras recibir atención médica.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, expresó sus condolencias y elogió la valentía de los socorristas. “Les debemos una respuesta a sus preguntas y un reconocimiento por sus sacrificios”, declaró en rueda de prensa.

Asimismo, la ejecutiva del condado de Allegheny, Sara Innamorato, pidió a los residentes cercanos que permanecieran en sus hogares por precaución. Pero, se señaló, que los monitores de calidad del aire no detectaron niveles peligrosos de contaminantes.

La planta de Clairton, considerada la mayor productora de coque —un combustible derivado del carbón— en Norteamérica, ha sido objeto de escrutinio en el pasado por problemas de seguridad y contaminación.

En años recientes, US Steel ha enfrentado demandas y sanciones por emisiones tóxicas, incluyendo un acuerdo de $19.5 millones para mejorar sus sistemas ambientales.

Sin embargo, este nuevo incidente reaviva preocupaciones sobre las condiciones laborales y los protocolos de seguridad en la industria siderúrgica.

El presidente de US Steel, David B. Burritt, aseguró que la empresa colaborará estrechamente con las autoridades para esclarecer las causas del siniestro.

«En momentos como este, los empleados de US Steel se unen para expresar su cariño, oraciones y apoyo a todos los afectados», afirmó.

Mientras la comunidad de Clairton intenta recuperarse del impacto emocional, la investigación continúa y se espera que arroje luz sobre lo que provocó esta tragedia industrial.