VIDEO VIRAL: Antonio Banderas explotó contra ICE y lanzó duras declaraciones por sus operativos migratorios

El actor español Antonio Banderas calificó a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) como “una banda de macarras (personas agresivas)”.

«Yo creo no haber visto nada tan vergonzoso como la banda de macarras que ha inventado este señor, haciendo lo que están haciendo con personas mayores, sacándoles de casas prácticamente desnudos tirándoles en la nieve o llevándose a niños de 12 años esposados», expresó Banderas en una entrevista para la Cadena Ser.

El actor malagueño, uno de los españoles con mayor presencia en Hollywood, se sumó así a la línea crítica que ya han expresado figuras como Javier Bardem respecto a las políticas migratorias impulsadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Durante la conversación, Banderas relató escenas que, según él, reflejan una degradación moral preocupante en los operativos migratorios.

El actor calificó estas actuaciones como “vergonzosas” y responsabilizó directamente al presidente Trump por haber “inventado” y alentado este tipo de prácticas.

Uno de los momentos más duros de la entrevista llegó cuando Banderas describió la reacción física que le provocaron unas imágenes difundidas desde Minnesota, donde una joven aparecía siendo aparentemente golpeada en el suelo por varios agentes.

El actor confesó haber sentido “náuseas” y una “arcada” al presenciar la escena, que forma parte de una serie de episodios violentos que han generado críticas hacia ICE y que, según reportes, han dejado incluso dos víctimas mortales en las últimas semanas.

«USO EXCESIVO DE LA FUERZA»

Banderas también cuestionó el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes, planteando una pregunta que, según dijo, sigue sin encontrar respuesta: “¿Qué necesidad hay de sacar una pistola y pegarle 10 tiros a un hombre que llevaba un móvil en la mano? No lo entiendo”.

El actor cerró su intervención con una reflexión personal que revela la dimensión familiar de su preocupación. Su hija, Stella del Carmen, pasa largas temporadas en Estados Unidos, donde reside su madre, Melanie Griffith.

Según Banderas, la joven está “espantada” ante la posibilidad de ser detenida por haber nacido en España, un temor que el actor considera síntoma del ambiente de persecución que, a su juicio, se ha instalado en el país.

«Tengo a mi hija espantada, diciéndome: ‘Papá, yo he nacido en España. A mí pueden venir a buscarme», relató con indignación.