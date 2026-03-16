VIDEO VIRAL: Acusada de matar a un niño se burla en plena audiencia y desata indignación en Florida

Un episodio de indignación pública se desató en Florida (EEUU), luego de que Victoria Ashton Johnson, una mujer de 30 años, acusada de matar a un niño de ocho años en un atropello con fuga, se burlara durante su primera comparecencia ante el tribunal.

De acuerdo con la información detallada por Fox News, la mujer, imputada por múltiples delitos en el condado de Polk, apareció por videoconferencia y reaccionó con risas y gestos de negación mientras el juez leía los cargos, un comportamiento que generó rechazo inmediato entre los presentes y en redes sociales.

Durante la audiencia, transmitida desde la cárcel, Johnson movió la cabeza, sonrió y negó los hechos mientras escuchaba la enumeración de los cargos.

«Ni siquiera estaba en el coche», dijo ante el juez, antes de aceptar la representación de un defensor público asignado ese mismo día.

Su actitud desató críticas por la aparente falta de remordimiento frente a un caso que involucra la muerte de un niño y lesiones graves a otro menor.

El caso se remonta a un accidente ocurrido cerca de la Faith Baptist Church, en Winter Haven, donde dos niños —uno de ocho y otro de 10 años— fueron embestidos por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar.

El menor de ocho años murió a causa de las heridas, mientras que el mayor sufrió lesiones graves, incluyendo fractura de brazo, fémur roto y una fractura craneal compuesta.

Según el mismo medio de comunicación, el niño de 10 años permanece hospitalizado en estado crítico pero estable.

EL DÍA DEL ACCIDENTE

Lo que se precisó, es que las autoridades recibieron múltiples llamadas de emergencia alrededor de las 9:30 de la noche del día del accidente.

Testigos describieron un SUV oscuro de tamaño mediano escapando de la escena, y en el área del impacto los agentes hallaron restos compatibles con la parte inferior de la carrocería del vehículo.

Cámaras de seguridad cercanas captaron un automóvil con características similares realizando un giro brusco tras el atropello, lo que reforzó la línea de investigación.

Victoria Johnson isn’t any regular Florida Woman. Victoria Johnson has been charged with running over an 8 yo and a 10 yo, causing the d*ath of the 8 yo Boswell Elementary student & injuring the 10 yo. Victoria Johnson receives a $100,000 bond.

pic.twitter.com/ahCeS2i1Jq — Southern FFA Family (@FFAFamily) March 15, 2026

¿QUÉ DICE LA MUJER ACUSADA?

La reconstrucción policial reveló que Johnson negó inicialmente haber conducido el SUV y llegó a intentar denunciarlo como robado.

Posteriormente, cambió su versión, alegando que lo había prestado a un conocido, Corey Stewart, para «deshacerse del vehículo».

Sin embargo, finalmente admitió a los agentes que había estado conduciendo cerca de su residencia durante unos 20 minutos, escuchando música para relajarse después de consumir metanfetamina.

También reconoció, que su licencia, estaba suspendida por un arresto previo por conducir bajo los efectos del alcohol.

Además, la zona donde Johnson afirmó haber circulado coincidía con el lugar del accidente, a menos de 4,5 kilómetros de su domicilio.

Horas después, los agentes localizaron el SUV en posesión de Stewart, quien, junto a otro pasajero, se negó a salir del vehículo.

El automóvil presentaba daños visibles, piezas faltantes y restos orgánicos compatibles con la descripción de los testigos y el material encontrado en la escena del atropello.

FIANZA Y CARGOS EN SU CONTRA

En consecuencia, el juez fijó una fianza de 100.000 dólares por los cargos principales, pero ordenó su detención «sin derecho a fianza» por violar su libertad condicional, relacionada con su arresto previo por conducir bajo los efectos del alcohol.

La acusación formal incluye abandono de la escena de un accidente con resultado fatal, abandono de la escena con lesiones graves, manipulación de pruebas, conducción sin licencia causando la muerte y proporcionar información falsa a las autoridades.

El caso continúa en desarrollo, mientras la comunidad exige justicia por las víctimas.