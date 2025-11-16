VIDEO: Un temporal volcó su bote y estuvieron dos horas aferrados a la quilla antes de ser rescatados

La Guardia Costera de Estados Unidos rescató a un padre y a su hijo, luego de que un temporal volcara la embarcación en donde se trasladaban y tuvieron que sostenerse de la quilla del bote, al menos durante dos horas.

El dramático rescate ocurrió el pasado 5 de noviembre cerca de Chinook, estado de Washington, pero el video se hizo público esta semana.

Según las autoridades, un familiar denunció su desaparición después de que no regresaran a casa a la hora esperada, por lo que la tripulación del helicóptero MH-60 Jayhawk del Distrito Noroeste de la Guardia Costera de EEUU, perteneciente a la Estación Aérea de Astoria, en Oregón, inició las labores de búsqueda después de recibir la llamada.

LOCALIZADOS EN UN PAR DE HORAS

En cuestión de horas, el equipo de rescate pudo localizar a padre e hijo en medio del océano, acurrucados juntos mientras apenas se aferraban al barco volcado.

Tras encontrarlos el equipo de la Guardia Costera procedió a subir, de forma segura, a las dos personas involucradas en el siniestro a bordo de la aeronave.

“Tenemos a ambos sobrevivientes en la cabina”, dijo un oficial de la Guardia Costera, según un audio del rescate compartido con la prensa.

Una vez que aseguraron el bienestar de los rescatados, los servicios de emergencia procedieron a abrochar cuidadosamente los cinturones de seguridad a los sobrevivientes, para evitar cualquier incidente durante el traslado.

Un miembro de la tripulación informó posteriormente por radio que ambos seguían teniendo bastante frío, por lo que estaban intentando encender la calefacción para ayudarlos. Pero pronto estuvieron de vuelta en tierra firme.

Los sobrevivientes fueron trasladados hasta un servicio médico de urgencias que los esperaba, allí recibieron tratamiento para la hipotermia, por las horas que pasaron en las heladas aguas del Pacífico.