EN VIDEO: El dramático rescate de una joven que cayó a las heladas aguas del río Harlem en Nueva York

Tres heroicos policías rescataron el pasado miércoles a una adolescente que, aparentemente, se había lanzado de manera voluntaria a las frías aguas del río Harlem de Nueva York.

Los agentes de policía del norte de Manhattan, identificados como Ankit Gupta, Wilmer Guerrero y Shuaibul Amine, recibieron elogios por su rápida actuación después de que la joven entrara a las frías aguas en lo que, según fuentes, fue un aparente intento de quitarse la vida, y luego se arrepintiera de inmediato de su casi fatal caída.

“Alguien necesitaba ayuda, y para esto nos comprometimos, estamos aquí para ayudar, y eso fue lo que hicimos”, dijo Guerrero al recordar la emergencia, ocurrida a las 2:00 pm del 12 de noviembre.

El dramático momento comenzó cuando las autoridades recibieron una llamada sobre una joven en apuros que intentaba saltar desde Harlem River Drive. Mientras los policías se dirigían a la zona y corrían hacia ella por las piedras, “simplemente saltó al agua, con toda la ropa puesta”, dijo Gupta.

El oficial comentó que pronto empezó a llorar desesperadamente y a gritar: “¡Ayúdenme, ayúdenme, por favor!”.

Guerrero se quitó la mayor parte de su equipo y chaqueta para sumergirse en el río y rescatar a la adolescente. Mientras tanto, otros dos policías estaban listos para llevarlos a la orilla cerca de la calle 142, según imágenes de la cámara corporal. Guerrero alcanzó a la menor, que estaba a unos 20 pies (6 metros) de distancia, en cuestión de segundos, y la ayudó a llegar a la orilla.

LAS PALABRAS DEL OFICIAL GUERRERO TRAS SALVAR A LA JOVEN

“Fue un chapuzón helado, sin duda. Pero en ese momento, lo único que importaba era sacarla del agua. Así que lo superé bastante rápido”, recordó Guerrero cerca del lugar del rescate el jueves, junto a Gupta y Anime. “La agarré del suéter y del hombro, nadé con ella y la impulsé hacia adelante. Lo pasó mal porque estaba presa del pánico. Pero mantuve la calma, diciéndole palabras de ánimo de que íbamos a salir de ésta”, agregó.

Gupta y Amine, quienes también se quitaron parte de su equipo por si tenían que lanzarse al agua, luego los pusieron a salvo, según las imágenes de la cámara corporal.

Rápidamente, envolvieron a la adolescente en unas sábanas, una vez que el equipo de la Unidad de Servicios de Emergencia llegó al lugar y una ambulancia la trasladó a un hospital. “Ojalá le hayamos dado a esta niña una segunda oportunidad, porque obviamente esto podría haber terminado de una manera muy diferente”, reflexionó Guerrero.

Los tres policías trabajan para la Comisaría 32 y cada uno tiene menos de cuatro años de servicio.

Fue el primer rescate acuático del trío policial, el cual expresó su felicidad por salvar la vida de la menor, reseñó El Diario NY.

“Me alegra que estuviéramos todos allí como grupo, que fuera un esfuerzo de equipo lo que le dio una segunda oportunidad”, dijo Gupta. Mientras tanto, Amine añadió: “Es genial cuando salvas a alguien. Para eso nos apuntamos a este trabajo, ¿no?”.