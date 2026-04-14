VIDEO: Trump reveló lo que hará en Cuba tras resolver guerra con Irán, «es una nación en colapso»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes, 13 de abril, que su Gobierno podría dirigir su atención hacia Cuba una vez resuelta la guerra contra Irán.

Según sus declaraciones, recogidas por medios presentes en un acto en la Casa Blanca, el mandatario sostuvo que «Cuba es una nación en colapso» y su Administración evalúa los próximos pasos mientras mantiene contactos con La Habana.

«Cuba es una nación en colapso. Vamos a llevar a cabo esta iniciativa (la de impedir que reciba petróleo de manera regular), y es posible que hagamos una parada en Cuba una vez que hayamos concluido con esto (en referencia a la guerra contra Irán)», dijo Trump.

«Vamos a ver qué pasa con Cuba. Cuba es otra historia. Es un país de nivel 1… Tiene un sistema pésimo. Muy opresivo, como saben», agregó el mandatario estadounidense.

Insistió que, tras concluir las operaciones en Irán, su equipo podría «hacer una parada en Cuba», insinuando que Washington considera nuevas acciones en el marco de su política hacia el país caribeño.

Trump reiteró que la estrategia estadounidense, de impedir el suministro regular de petróleo a la isla, forma parte de una iniciativa más amplia para presionar al Gobierno cubano.

El mandatario también hizo referencia a la comunidad cubanoamericana en Estados Unidos, a la que elogió y describió como víctima de abusos cometidos en la isla.

«Tenemos a muchos grandes cubanoamericanos, casi todos los cuales votaron por mí. Fueron tratados muy mal. Miembros de sus familias han sido asesinados, golpeados y asaltados. Cosas terribles ocurren en Cuba. Es una nación fallida. Ha sido terriblemente mal dirigida durante muchos años», reiteró.

🚨 TRUMP GOES OFF ON CUBA: “It’s been horribly run for many years” President Trump just dropped truth on Cuba during a press interaction: “We’re going to see with Cuba. Cuba is another story. It’s a tier 1 country… It’s got a bad system. It’s been very oppressive, as you… pic.twitter.com/QDxpAPieMU — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) April 13, 2026

BUQUES PETROLEROS EN CUBA

Las palabras de Trump surgieron tras la reciente decisión de Estados Unidos de permitir, que algunos buques petroleros lleguen a Cuba, bajo un análisis «caso por caso».

Uno de ellos fue el buque ruso Anatoly Kolodkin. El mismo fue autorizado a entregar 100.000 toneladas de crudo, en medio de la crisis energética que atraviesa la isla.

Cuba requiere alrededor de 60.000 barriles diarios de petróleo importado para cubrir su demanda interna, una cifra que se ha vuelto difícil de alcanzar desde la intensificación del bloqueo petrolero estadounidense tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

En varias ocasiones recientes, Trump ha sugerido que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel está cerca de derrumbarse debido al estrangulamiento energético.

Incluso, Trump ha planteado la posibilidad de una «toma de control amistosa» de Cuba. Mientras tanto, La Habana continúa denunciando las medidas de Washington como actos de agresión que profundizan la crisis económica y social del país.