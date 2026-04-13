Representante del Senado de EEUU dice que designación de nuevo fiscal general de Venezuela fue una «oportunidad perdida»

El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, el republicano Jim Risch, cuestionó este lunes, 13 de abril, la designación de Larry Devoe como nuevo fiscal general de Venezuela, calificándola como una «oportunidad perdida» para impulsar cambios reales dentro del sistema de justicia del país.

Según el legislador, el nombramiento refuerza la presencia de figuras vinculadas al antiguo aparato estatal, en lugar de abrir espacio a voces independientes que puedan contribuir a una transición democrática.

«El reciente nombramiento de Larry Devoe como Fiscal General de Venezuela constituyó una oportunidad perdida para empoderar a voces independientes por encima de antiguos allegados al régimen de Nicolás Maduro», escribió el senador estadounidense en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

«Las autoridades interinas venezolanas deben comenzar a dar pasos irreversibles hacia una transición que garantice la estabilidad y la recuperación económica», agregó.

The recent appointment of Larry Devoe as Attorney General of Venezuela was a missed opportunity to empower independent voices over former Maduro regime insiders. The Venezuelan interim authorities must begin to take irreversible steps toward a transition that ensures stability… — Senate Foreign Relations Committee Chairman (@SenateForeign) April 13, 2026

DESIGNACIÓN DEL NUEVO FISCAL EN VENEZUELA

La designación de Devoe y de la profesora Eglèe González —como fiscal general y defensora del Pueblo, respectivamente— se produjo durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional el pasado jueves.

Devoe ya ejercía como fiscal general encargado desde marzo, tras la renuncia de Tarek William Saab. Ambos nombramientos forman parte de una reconfiguración institucional que ha generado controversia dentro y fuera de Venezuela.

La carrera de Larry Devoe ha estado marcada por su participación en organismos del Estado y en espacios internacionales. Desde su egreso de la Universidad Católica Andrés Bello en 2001, ha ocupado cargos en la Defensoría del Pueblo, Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel), la Cancillería y el Consejo Nacional de Derechos Humanos.

También ha representado a Venezuela ante instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Su nombre figura, además, entre los funcionarios sancionados por el gobierno de Canadá en 2019 por presuntas violaciones de derechos humanos.

En el marco del caso Pdvsa-Cripto, Devoe integró las juntas de intervención y reestructuración de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

Durante su juramentación, Devoe aseguró que trabajará para fortalecer un sistema de justicia «cónsono con un Estado democrático» y dejar atrás prácticas como la «criminalización de la pobreza».