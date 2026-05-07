VIDEO: Trump reveló lo que habló con Lula en reunión de ‘bajo perfil’ en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves, 7 de mayo, que su encuentro con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, «transcurrió muy bien» y que ambos mandatarios discutieron varios temas sensibles.

Por medios de sus redes sociales, Trump precisó que se habló principalmente sobre los aranceles que Washington ha impuesto a Brasil desde el regreso del republicano al poder.

Pese a las tensiones por el tema en los últimos meses, la reunión —realizada en la Casa Blanca y sin exposición pública conjunta— fue descrita por Trump como productiva y enfocada en asuntos comerciales clave.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump calificó a Lula como «un presidente muy dinámico» y destacó que conversaron sobre comercio y tarifas, un punto que ha tensado la relación bilateral desde el año pasado.

También adelantó que representantes de ambos gobiernos sostendrán nuevas reuniones, en los próximos meses, para abordar «elementos clave» de la agenda económica.

«Acabo de concluir mi reunión con Luiz Inácio Lula da Silva, el muy dinámico presidente de Brasil. Discutimos muchos temas, incluidos el comercio y, específicamente, los aranceles. La reunión fue muy bien. Nuestros representantes tienen previsto reunirse para discutir ciertos elementos clave. Se programarán reuniones adicionales en los próximos meses, según sea necesario», así lo informó el presidente.

Sin embargo, la ausencia de declaraciones conjuntas marcó un contraste con otras visitas recientes de mandatarios latinoamericanos.

Según fuentes brasileñas, el presidente solicitó que cualquier contacto con la prensa ocurriera después del encuentro, algo que finalmente no sucedió, pues la Casa Blanca decretó una pausa informativa hasta la tarde.

"Just concluded my meeting with Luiz Inácio Lula da Silva, the very dynamic President of Brazil. We discussed many topics, including Trade and, specifically, Tariffs…" – President Donald J. Trump pic.twitter.com/ndd09dHIfC — The White House (@WhiteHouse) May 7, 2026

TENSIÓN ESTADOS UNIDOS – BRASIL

Lula llegó a Washington en medio de un clima diplomático complejo, agravado por las medidas arancelarias adoptadas por Estados Unidos en represalia por el proceso judicial contra Jair Bolsonaro, aliado de Trump, condenado a 27 años de prisión por liderar un «intento de golpe de Estado».

Este encuentro, además, estuvo marcado por un fuerte componente económico debido a las investigaciones abiertas por Estados Unidos sobre supuestas prácticas comerciales desleales de Brasil.

En particular, por el uso de la plataforma de pagos instantáneos PIX, creada por el Banco Central, que Washington considera perjudicial para las estadounidenses Visa y Mastercard.

Otro tema relevante fue la cooperación en materia de seguridad, ante la posibilidad de que Estados Unidos designe a ciertos grupos criminales brasileños como organizaciones terroristas.

Brasil se opone a esta medida por considerar que podría abrir la puerta a intervenciones externas en su territorio.