¿Qué hace falta para las elecciones? Lo que dijo el secretario de Energía sobre planes en Venezuela

El secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, aseguró que la administración de Donald Trump quiere que la economía en Venezuela esté estabilizada antes de que se celebren las elecciones.

«Queremos que esto lleve en última instancia a elecciones libres y justas con una economía que esté estabilizada y avanzando. No quiere que ocurra antes de lo posible, pero no podría estar más emocionado por lo que está sucediendo en Venezuela y la transformación absoluta de ese país», comentó.

Para Wright aún quedan varias etapas por superar. «Estamos en la fase uno con la estabilización. La fase dos es tratar de establecer algunas instituciones económicas. Todavía no tienen un sistema bancario funcional. Sigue siendo un país muy pobre que está luchando. El crecimiento de la producción petrolera es un impulso enorme para la economía venezolana. Atrae dólares y actividad económica a Venezuela».

.@SecretaryWright: «I could not be more excited about what’s happening in Venezuela, and the absolute transformation of that country — another example of President Trump’s bold leadership. What everyone else did for 25 years didn’t work. He innovated, he did something different,… pic.twitter.com/yf9zsIdg4H — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 7, 2026

«Queremos seguir viendo ese avance. 25 años de dictadura comunista corrupta que arruinarán cualquier sociedad. Hay mucha curación por delante. Pero creo que vamos en la dirección correcta», aseguró.

Para finalizar, elogió la estrategia de Donald Trump en el país. «Lo que todos los demás hicieron durante 25 años no funcionó. Él innovó. Hizo algo diferente. Y es una victoria para el pueblo estadounidense y masivamente una victoria para el pueblo venezolano y todo nuestro hemisferio».