VIDEO: Trump reveló cómo están «sus números» tras la operación para capturar a Maduro en Caracas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves, 4 de junio, que elevó su popularidad gracias a la operación militar en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Durante un evento sobre política energética y carbón realizado en el Despacho Oval de la Casa Blanca, Trump respondió preguntas sobre el impacto político de sus decisiones internacionales y, no desaprovechó la oportunidad, para defender nuevamente las acciones adoptadas en Venezuela.

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«Lo de Venezuela era muy impopular, luego ganamos. Y mis números se dispararon por las nubes», declaró el mandatario republicano, quien agregó que él solo «hace lo correcto» en países con crisis como el sudamericano o en Irán, nación a la que demanda dejar de trabajar por la creación de armas nucleares.

Trump añadió que Venezuela representa un asunto estratégico para Estados Unidos, debido a su cercanía geográfica y la relación bilateral desarrollada tras la caída de Maduro.

VENEZUELA Y SU IMPORTANCIA ESTRATÉGICA

«Ese país está relativamente cerca, es una especie de semivecino», comentó el mandatario, cuyo plan para la «apertura democrática» en Venezuela se basa en tres fases: estabilización, recuperación económica y transición política.

Vale recordar, que tras el 3 de enero, la administración Trump incrementó su participación política, militar y económica con Venezuela. Y, además, el mandatario norteamericano dice tener buenas relaciones con Delcy Rodríguez, quien está a cargo como presidente encargada del país.