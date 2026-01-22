EEUU

VIDEO: Trump lanzó explosiva advertencia contra Irán en nueva escalada de tensiones entre ambos países

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
4 Min de Lectura
Las tensiones entre Estados Unidos e Irán volvieron a escalar luego de que el presidente del país norteamericano, Donald Trump, advirtiera que la República Islámica sería “borrada de la faz de la Tierra” si su régimen intenta asesinarlo.  
Las declaraciones del jefe de Estado estadounidense se produjeron en el marco de un intercambio verbal de alto voltaje entre Estados Unidos e Irán / Archivo.

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán volvieron a escalar luego de que el presidente del país norteamericano, Donald Trump, advirtiera que la República Islámica sería “borrada de la faz de la Tierra” si su régimen intenta asesinarlo.  

Contents

Las declaraciones de Trump, emitidas este martes durante una entrevista con la cadena NewsNation, reavivaron el clima de confrontación entre ambos países y alimentaron temores sobre un posible conflicto de gran escala si alguno de los líderes es atacado. 

Leer Más

Kamala Harris lanzó su campaña presidencial en Wisconsin y llamó a elegir entre «la libertad y el caos»
Salió a pescar con su hija y realizó un increíble hallazgo de hace más de 150 años
Suben tasas hipotecarias en EEUU: Los principales afectados son los compradores de vivienda

LEA TAMBIÉN: TRUMP CELEBRÓ LA CANCELACIÓN DEL AHORCAMIENTO DE 800N PERSONAS EN IRÁN MIENTRAS AUTORIZA DESPLIEGUE NAVAL Y AÉREO

“Tengo instrucciones muy firmes. Si pasa cualquier cosa, los van a borrar de la faz de la Tierra”, afirmó Trump, al responder a una pregunta sobre las amenazas iraníes en su contra.  

En concreto, Trump aseguró que ha dado “instrucciones muy firmes” a sus mandos militares, para responder de manera total ante cualquier intento de agresión en su contra.  

El mandatario recalcó que recibió amenazas directas desde Teherán y que, en caso de concretarse un atentado, Estados Unidos actuaría sin reservas.  

“No deberían hacerlo, pero les dejé una notificación: pase lo que pase, vamos a hacer estallar, todo el país va a estallar por los aires”, declaró, subrayando que no revelaría las fuentes que le informaron sobre los supuestos planes iraníes. 

Trump recordó que ya había lanzado advertencias similares en el pasado, especialmente tras su regreso a la Casa Blanca, cuando afirmó que cualquier ataque iraní sería respondido con la “aniquilación” del régimen.  

En la entrevista también criticó a su predecesor, Joe Biden, a quien acusó de no haber reaccionado con firmeza ante amenazas previas de Teherán.  


Según Trump, un presidente debe respaldar a otro mandatario estadounidense ante cualquier riesgo, independientemente de su afiliación política. 

“Un presidente tiene que defender a otro presidente. Si yo estuviera aquí y ellos amenazaran a alguien, aunque no fuera un presidente, como hicieron conmigo, los golpearía con fuerza”, sostuvo Trump. 

REACCIÓN DESDE IRÁN  

Las palabras del presidente estadounidense se produjeron en medio de un intercambio verbal cada vez más hostil entre Washington y Teherán.  

Horas antes, el general Abolfazl Shekarchi, portavoz de las fuerzas armadas iraníes, advirtió que cualquier agresión contra el líder supremo, Alí Jamenei, tendría consecuencias devastadoras para Estados Unidos.  

“Trump sabe que, si alguna mano de agresión se extiende hacia nuestro líder, no solo cortaremos esa mano, sino que también prenderemos fuego a su mundo”, afirmó, en una respuesta directa a las advertencias provenientes de la Casa Blanca. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Horror en Maracay: El dantesco crimen de un hombre contra ‘su amigo’, usó restos de vidrio
Sucesos
VIRAL: Impactante rescate de una mujer que cayó con su camioneta en aguas heladas de Virginia Beach
EEUU
El estado de Indiana (EEUU) se encuentra en alerta tras el violento ataque contra el juez Steven Meyer, de 66 años, y su esposa, Kimberly Meyer, quienes fueron baleados dentro de su vivienda en un suburbio de Lafayette. 
El violento ataque a un juez y su esposa en su propia casa, este fue el peligroso método que usó el atacante
EEUU