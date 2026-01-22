VIDEO: Trump lanzó explosiva advertencia contra Irán en nueva escalada de tensiones entre ambos países

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán volvieron a escalar luego de que el presidente del país norteamericano, Donald Trump, advirtiera que la República Islámica sería “borrada de la faz de la Tierra” si su régimen intenta asesinarlo.

Las declaraciones de Trump, emitidas este martes durante una entrevista con la cadena NewsNation, reavivaron el clima de confrontación entre ambos países y alimentaron temores sobre un posible conflicto de gran escala si alguno de los líderes es atacado.

“Tengo instrucciones muy firmes. Si pasa cualquier cosa, los van a borrar de la faz de la Tierra”, afirmó Trump, al responder a una pregunta sobre las amenazas iraníes en su contra.

En concreto, Trump aseguró que ha dado “instrucciones muy firmes” a sus mandos militares, para responder de manera total ante cualquier intento de agresión en su contra.

El mandatario recalcó que recibió amenazas directas desde Teherán y que, en caso de concretarse un atentado, Estados Unidos actuaría sin reservas.

“No deberían hacerlo, pero les dejé una notificación: pase lo que pase, vamos a hacer estallar, todo el país va a estallar por los aires”, declaró, subrayando que no revelaría las fuentes que le informaron sobre los supuestos planes iraníes.

Trump recordó que ya había lanzado advertencias similares en el pasado, especialmente tras su regreso a la Casa Blanca, cuando afirmó que cualquier ataque iraní sería respondido con la “aniquilación” del régimen.

En la entrevista también criticó a su predecesor, Joe Biden, a quien acusó de no haber reaccionado con firmeza ante amenazas previas de Teherán.

🇺🇸🇮🇷 | «Si cualquier cosa sucede vamos a volar todo por los aires. Irán va a explotar» Donald Trump fue consultado por las amenazas que recibió de Irán y aseguró: «Tengo instrucciones muy firmes de que los borrarán de la faz de esta tierra». pic.twitter.com/PQq54DQvvH — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 21, 2026



Según Trump, un presidente debe respaldar a otro mandatario estadounidense ante cualquier riesgo, independientemente de su afiliación política.

“Un presidente tiene que defender a otro presidente. Si yo estuviera aquí y ellos amenazaran a alguien, aunque no fuera un presidente, como hicieron conmigo, los golpearía con fuerza”, sostuvo Trump.

REACCIÓN DESDE IRÁN

Las palabras del presidente estadounidense se produjeron en medio de un intercambio verbal cada vez más hostil entre Washington y Teherán.

Horas antes, el general Abolfazl Shekarchi, portavoz de las fuerzas armadas iraníes, advirtió que cualquier agresión contra el líder supremo, Alí Jamenei, tendría consecuencias devastadoras para Estados Unidos.

“Trump sabe que, si alguna mano de agresión se extiende hacia nuestro líder, no solo cortaremos esa mano, sino que también prenderemos fuego a su mundo”, afirmó, en una respuesta directa a las advertencias provenientes de la Casa Blanca.