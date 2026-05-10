VIDEO: Trump insiste en que “Venezuela es un país feliz” y esto dijo sobre la situación económica

El presidente de los EEUU, Donald Trump, habló nuevamente de la situación de Venezuela, insistiendo en la tesis de que la gente es «muy feliz». Esto después de la operación estadounidense del 3 de enero donde fue capturado, Nicolás Maduro y Cilia Flores.

“Venezuela es un país muy feliz ahora mismo. Eran miserables, ahora son felices. Está bien administrado”, así lo manifestó el mandatario norteamericano durante una entrevista concedida a la periodista Sharyl Attkisson, para Full Measure News.

Trump recordó que después de ese 3 de enero, se han firmado varios acuerdos petroleros con el gobierno presidido por Delcy Rodríguez.

En este sentido, aseguró que Venezuela “está funcionando muy bien”, al tiempo que destacó que la producción de crudo está en su nivel más alto en los últimos años.

LEA TAMBIÉN: TRUMP DICE QUE CONVERSÓ CON REPRESENTANTES DE CHEVRON Y EXXONMOBIL PARA EVALUAR INVERSIONES EN VENEZUELA

“(La cantidad) de petróleo que está saliendo es enorme, el más grande en muchos años. Las grandes compañías petroleras están entrando con las plataformas más grandes y hermosas que jamás hayas visto”, comentó.

El mandatario destacó la llegada de empresas petroleras a Venezuela y también de grandes compañías energéticas, con “las plataformas más modernas”. A su juicio, esto está impulsando el empleo y el dinamismo económico.

El presidente norteamericano también mencionó que la percepción sobre la situación del país ha cambiado de forma significativa, con un clima de bienestar entre la población.

De igual manera, dijo que su popularidad ha crecido entre los migrantes de países como Cuba y Venezuela. Y en este caso, enfatizó en que todos “votaron por mí… eran miserables, ahora son felices, está bien, está bien administrado”.

Incluso aseguró que el dinero que está fluyendo del petróleo está generando actividad económica y empleo en el país, con la consecuencia de un mejor clima social.

“La gente está trabajando, y Venezuela es un país feliz, la gente todos me dicen, están muy orgullosos de lo que pasó en Venezuela, y están haciendo un buen trabajo”, aseveró.

Sobre las acciones de su país a nivel internacional, Trump sostuvo que ha impulsado diversas iniciativas que, a su juicio, han tenido impacto positivo en la región.

“Así que tenemos muchas cosas interesantes que hemos hecho y que estamos haciendo”, sentenció.