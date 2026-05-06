Trump dice que conversó con representantes de Chevron y ExxonMobil para evaluar inversiones en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este miércoles, 6 de mayo, que se reunió con altos funcionarios de Chevron y ExxonMobil para discutir escenarios en el marco del reingreso de muchas petroleras del país norteamericano al mercado venezolano.

Durante una declaración breve, Trump señaló que los venezolanos «están muy contentos» por la llegada de grandes empresas petroleras y por el flujo de ingresos derivados de la comercialización de crudo.

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Los venezolanos están «realmente felices, están bailando en las calles porque tienen mucho dinero entrando», sostuvo el mandatario, luego de reiterar que habló con el presidente de Exxon Mobil, quien le habría planteado su interés en regresar a Venezuela.

De acuerdo con la agencia Reuters, la reunión se realizó la noche de este martes, 5 de mayo, en la Casa Blanca, y contó con la presencia de los presidentes de ambas transnacionales.

El encuentro se centró en las oportunidades abiertas tras los recientes ajustes regulatorios en Venezuela y la posibilidad de que compañías estadounidenses participen en la recuperación del sector energético del país.

#6May | Donald Trump: «La gente está realmente feliz. Están bailando en las calles porque hay mucho dinero entrando a través de las grandes compañías petroleras» Video: RRSS pic.twitter.com/h30HwNavQS — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 6, 2026

EXXON MOBIL

El interés de ExxonMobil marca un giro relevante. El pasado 1 de mayo, su director ejecutivo, Darren Woods, declaró que la empresa está evaluando nuevas inversiones en Venezuela tras los cambios en la normativa energética y los términos contractuales.

Esta postura contrasta con la advertencia que el propio Woods hizo meses atrás en la Casa Blanca, cuando calificó al sector petrolero venezolano como «no apto para la inversión».

Chevron, por su parte, mantiene operaciones en el país bajo licencias especiales otorgadas por Washington, lo que la convierte en un actor clave en cualquier proceso de reactivación petrolera.

La posibilidad de que ExxonMobil se sume nuevamente al mercado venezolano ampliaría el peso de las empresas estadounidenses en un sector que busca estabilizarse tras años de contracción, sanciones y deterioro operativo.

Aunque Trump destacó el entusiasmo de los venezolanos ante la llegada de capital extranjero, no ofreció detalles sobre eventuales acuerdos ni sobre los tiempos de retorno de la compañía (caso ExxonMobil).