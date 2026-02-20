VIDEO: Trump habló nuevamente del «ataque muy fuerte» a Venezuela y dice que ahora la “está ayudando mucho»

Durante un mitin en el estado de Georgia celebrado este jueves, 19 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que su administración mantiene una “gran relación” con Venezuela y el país está recibiendo un impulso significativo gracias a la cooperación energética bilateral.

En su intervención, el mandatario destacó que 50 millones de barriles de petróleo venezolano ya se encuentran en ruta hacia Houston, donde serán procesados bajo supervisión estadounidense.

«Ustedes han oído hablar de Venezuela, y les estamos ayudando mucho con su petróleo. Llevamos 50 millones de barriles de petróleo. Ahora mismo está flotando muy bien y en barcos extremadamente grandes hacia Houston», dijo Trump.

Trump afirmó ante sus seguidores que estos envíos forman parte de una estrategia energética diseñada para fortalecer la seguridad de suministro en Estados Unidos y, al mismo tiempo, mejorar la industria venezolana.

El mandatario también se refirió a la reciente intervención militar en Venezuela, calificándola como “un ataque muy fuerte” y comparándola con episodios de administraciones anteriores.

“Eso no fue como Jimmy Carter. Eso no fue como somnoliento Joe Biden en Afganistán, donde no tenía idea de lo que estaba haciendo”, agregó.

Sus palabras se dieron en el marco de una jornada cargada de actividades oficiales en Georgia, un estado clave para su agenda económica.

Trump aterrizó en la ciudad de Rome alrededor de las 2:40 de la tarde, como parte de una visita centrada en el costo de vida y la economía doméstica. Y, el discurso sobre Venezuela, se a integró su agenda de recuperación económica, donde el petróleo juega un rol central tanto en términos de abastecimiento como de influencia geopolítica.

Trump afirmó que EE.UU. mantiene una "gran relación" con Venezuela y destacó que 50 millones de barriles de petróleo ya navegan hacia Houston para ser procesados, en lo que presentó como una jugada energética estratégica de su administración republicana.

ESTADOS UNIDOS – VENEZUELA

Como se reportó la semana pasada, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos relajó ciertas restricciones para que empresas estadounidenses puedan operar en el mercado petrolero venezolano.

A través de nuevas licencias, el Tesoro abrió la puerta a transacciones relacionadas con petróleo y gas, permitiendo el uso de puertos y aeropuertos venezolanos, aunque sin levantar las sanciones impuestas desde 2019.

Las condiciones buscan evitar beneficios directos al Estado venezolano o a PDVSA, actualmente bajo control del chavismo encabezado por la «autoridad interina» que Delcy Rodríguez representa para Estados Unidos.

Entre los lineamientos establecidos, se exige que cualquier contrato con entidades venezolanas se rija por leyes estadounidenses y las disputas se resuelvan en tribunales de Estados Unidos.

Además, los pagos a personas o instituciones sancionadas deberán canalizarse exclusivamente a cuentas designadas por el Tesoro, garantizando un control financiero estricto.

Asimismo, las empresas que utilicen estas licencias deberán presentar informes detallados sobre volúmenes, destinos, valores y cualquier pago relacionado, con un primer reporte obligatorio dentro de los 10 días posteriores a la primera operación.