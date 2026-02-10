Trump flexibilizó restricciones para que petroleras puedan operar en Venezuela, pero con condiciones

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos relajó este martes, 10 de febrero, restricciones con licencias para que empresas estadounidenses puedan operar en el mercado petrolero venezolano, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte.

A través de dos licencias publicadas por el Departamento del Tesoro, Estados Unidos abrió la puerta para que compañías de su país puedan comerciar petróleo de Venezuela y utilizar infraestructura logística como puertos y aeropuertos, sin levantar las sanciones impuestas desde 2019.

Las nuevas autorizaciones permiten transacciones relacionadas con petróleo y gas, pero bajo condiciones diseñadas para impedir beneficios directos al Estado venezolano o a Petróleos de Venezuela (PDVSA), actualmente bajo control del chavismo encabezado por Delcy Rodríguez.

Entre los requisitos figura que cualquier contrato con entidades venezolanas debe regirse por leyes estadounidenses y que toda disputa se resuelva en tribunales de Estados Unidos.

Además, los pagos a personas o instituciones sancionadas deberán canalizarse exclusivamente a cuentas designadas por el Tesoro, lo que garantiza un control financiero centralizado.

LINEAMIENTOS Y MÁS CONTROL

Las empresas estadounidenses que utilicen estas licencias para exportar o suministrar crudo venezolano a terceros países estarán obligadas a presentar informes detallados a la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Esos reportes deberán incluir información sobre las partes involucradas, volúmenes, valores, destinos y cualquier pago realizado al Gobierno venezolano.

El primer informe deberá entregarse dentro de los 10 días posteriores a la primera operación y, luego, cada 90 días.

En paralelo, el Tesoro emitió una licencia adicional que autoriza operaciones “ordinarias y necesarias” en puertos y aeropuertos venezolanos.

Esta medida permite desde el pago de tasas de aterrizaje y servicios aeroportuarios hasta maniobras portuarias esenciales para el transporte y la logística.

Sin embargo, excluye cualquier actividad que involucre a personas o entidades sancionadas, manteniendo así el cerco sobre actores considerados de alto riesgo por Washington.

CHEVRON YA NO SERÁ LA ÚNICA

La flexibilización llega cinco semanas después de la operación militar estadounidense que culminó con la detención de Nicolás Maduro en Caracas y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Tras el arresto de Maduro, el presidente Trump prometió que las petroleras estadounidenses regresarán a Venezuela con inversiones estimadas en 10.000 millones de dólares para modernizar la infraestructura energética.

Hasta ahora, Chevron era la única compañía de Estados Unidos con una licencia especial para operar en el país, pero las nuevas medidas abren un escenario más amplio —aunque fuertemente supervisado— para el retorno de capital estadounidense al sector petrolero venezolano.