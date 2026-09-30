VIDEO: Trump dice que Venezuela «se está recuperando» y habló sobre la operación militar del 3 de enero

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó este miércoles, 30 de septiembre, que la operación del pasado 3 de enero de su país en Venezuela fue una «victoria militar total».

Durante un acto para celebrar el Mes de la Herencia Hispana en la Casa Blanca, sostuvo que tras la intervención, Venezuela se encamina hacia la recuperación económica, con el retorno de inversiones petroleras y de vuelos internacionales.

«En comparación con nuestra guerra con Venezuela, perdimos cero soldados», afirmó.

Trump recordó que las tropas ingresaron a un «gran fuerte», en alusión a Fuerte Tiuna, en Caracas, donde dijo había «miles y miles de soldados».

Precisó que la operación fue ejecutada por 201 militares y que las puertas de hierro del recinto «cayeron en segundos».

«La guerra duró exactamente 148 minutos», señaló, y contrastó esa cifra con los 23 años que, a su juicio, precedieron a la acción.

Añadió que la misión permitió sacar del poder a quien calificó como el «patrocinador estatal número uno del terrorismo», en referencia a Nicolás Maduro, quien espera juicio en un tribunal de Nueva York bajos delitos de narcoterrorismo.

Una vez más se refirió al envío de criminales hacia EEUU: «Si yo dirigiera Venezuela, haría exactamente lo mismo que hizo Maduro. Vació sus prisiones hacia Estados Unidos», señaló.

ECONOMÍA VENEZOLANA

El jefe de Estado estadounidense aseguró que la situación venezolana mejoró y destacó la llegada de grandes petroleras al país. «Venezuela ahora ha sido genial, estamos ayudando a la gente a enriquecerse de nuevo», dijo.

Según Trump, Estados Unidos ha recuperado «muchas, muchas veces el costo de la guerra en petróleo», y las relaciones bilaterales son actualmente «muy, muy» buenas.

«Las grandes compañías petroleras se están instalando», indicó, y agregó que «el país se está recuperando y la gente tiene una sonrisa en la cara».

También afirmó que el flujo de capital aumentó desde el 3 de enero como parte del proceso de recuperación. «Ven lo que está pasando, el dinero fluye», expresó.

PRESIDENT TRUMP: Venezuela has been great. We’re helping the people become rich again. pic.twitter.com/HXZeIXkDhN — Department of State (@StateDept) September 30, 2026

VUELOS HACIA VENEZUELA

Trump igualmente se refirió a la reanudación de los vuelos hacia territorio venezolano y mencionó a Doral, en Florida, ciudad a la que describió como «la pequeña Venezuela» por su numerosa comunidad de venezolanos.

«Ahora tenemos vuelos que van a Venezuela. ¿Quién pensó que eso iba a suceder tan pronto?», comentó.

Además, aseguró que los aviones van llenos, para luego retomar con la duración de la operación en Caracas del 3 de enero y marcar el contraste con el pasado: «Son 148 minutos en lugar de 23 años»

Al cerrar el tema, el presidente reiteró que se trató de una «victoria militar total» y la comparó con la intervención estadounidense en Irán. «Nosotros perdimos cero» en Venezuela, afirmó.

Sobre Irán, indicó que Estados Unidos perdió 18 militares durante seis meses de operaciones, frente a las 4.500 bajas que atribuyó al otro bando. «Uno solo ya es demasiado», puntualizó.