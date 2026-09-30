«Si nos pagaran mejor, no haría esto»: Despidieron a una maestra tras descubrir su cuenta secreta de OnlyFans

Una maestra suplente del condado de San Luis, en el estado de Misuri, perdió de forma fulminante su empleo en una escuela tras revelarse públicamente que administraba una cuenta activa en la plataforma de contenido para adultos OnlyFans.

La docente afectada, identificada como Sheena Sittner, reconoció que siempre supo que su exposición digital era solo cuestión de tiempo. Por lo tanto, el polémico caso despertó un intenso debate en las redes sociales sobre el estilo de vida y la economía de los educadores profesionales.

El conflicto trascendió el ámbito estrictamente laboral debido a una supuesta restricción adicional que afectaba el rol de la mujer como madre en el colegio de su propio hijo. La empresa encargada de su contratación le ordenó explícitamente abstenerse de contactar a cualquier institución vinculada a la red del distrito. Además, la afectada denunció públicamente que la medida le impedía participar en las jornadas de voluntariado de su pequeño.

LA RESPUESTA OFICIAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA

Según se reseñó en el reporte oficial del portal Infobae, la compañía Kelly Education emitió un comunicado formal para aclarar la verdadera naturaleza de la suspensión de Sheena Sittner. La firma precisó que las limitaciones operativas se aplican únicamente sobre las asignaciones laborales presentes y futuras del personal docente en evaluación. En consecuencia, el consorcio aclaró que bajo ninguna circunstancia se puede restringir o limitar el derecho legal que posee cualquier padre o madre de familia a involucrarse en las actividades internas del plantel escolar.

BAJOS SALARIOS EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN

Por su parte, Sheena Sittner aprovechó la atención de los medios de comunicación internacionales para lanzar una dura crítica contra las remuneraciones básicas de su sector. Ella defendió su derecho autónomo a generar un ingreso extra fuera de las aulas de clase argumentando las deficiencias presupuestarias que viven muchos profesionales de la educación. Por consiguiente, la mujer aseguró que continuará con su actividad digital y con su presencia en la crianza de sus hijos.