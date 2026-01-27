Trump dice que Venezuela «está liberando a sus presos políticos a un ritmo acelerado»

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, celebró este lunes, 26 de enero, la liberación de presos en Venezuela y dio las gracias a Delcy Rodríguez por «acceder a este importante gesto humanitario», un mensaje que llega el mismo día que desde Caracas se aseguró haber excarcelado a 808 personas en los últimos meses.

«Me complace informar que Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo acelerado, y se prevé que este ritmo aumente en las próximas semanas», escribió Trump en su red social Truth Social.

Asimismo, Trump añadió que quiere «dar las gracias a los líderes de Venezuela por acceder a este importante gesto humanitario».

El texto del presidente estadounidense se publica horas después de que Diosdado Cabello afirmó este mismo lunes que 808 personas han sido excarceladas desde «antes de diciembre».

«Entre antes de diciembre y ahora van 808 excarcelaciones. Ellos (las ONG) andan como locos porque no tienen la lista. Dicen: ‘soltaron a unos, pero no sabemos quiénes son’. Claro que no saben porque nosotros no consultamos con la ONG», afirmó Cabello.

También aseguró que varios de los detenidos se vieron involucrados en crímenes graves. «¿Resulta que esa gente no cometió delitos? Quien intentó invadir a nuestro país. ¿Los de (la operación) Gedeón no cometieron delitos? Cada uno que asuma su responsabilidad», acotó.

Cabello aseguró que las ONG «no tienen nada que ver» con las excarcelaciones de las últimas semanas. «Señores familiares, esa no es la vía, no caigan ustedes en la extorsión de ellos», agregó.

«Son centros de extorsión y chantaje a los familiares de los detenidos. Quien tenga mucha plata, págueles, pero esa gente no hizo nada por la liberación de sus familiares», añadió Cabello, quien negó la existencia de «listas».

Como se ha reportado en los días, las liberaciones de personas encarceladas en Venezuela se han acelerado desde la operación estadounidense en Caracas, que sirvió para la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Sin embargo, distintos grupos de derechos humanos han denunciado que la liberación de presos en Venezuela está siendo muy inferior a la que publicita el chavismo que, por boca del propio Cabello, negó que existan detenidos por razones políticas en el país.

TRUMP – DELCY RODRÍGUEZ

Trump decidió que una Administración liderada por la exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, estará al frente del país para la llamada fase de «estabilización». La misma está siendo gestionanda por los Estados Unidos.

Trump ha agradecido en varias ocasiones las excarcelaciones y ha alabado el trabajo de Rodríguez y su Gabinete, al que advirtió con lanzar un ataque similar al 3 de enero si no se «portaba bien».