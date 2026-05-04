VIDEO: Trump dice que en Venezuela están «realmente feliz» por la ‘asociación’ de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el país norteamericano mantiene una «gran relación» con Venezuela y describió el vínculo energético entre ambas naciones como una especie de «asociación», que hace a los venezolanos estar «realmente felices» ante los cambios internos que, según dijo, se están produciendo.

«Tenemos una gran relación, ¿y sabes qué? Escuché el otro día que la gente de Venezuela está realmente feliz», comentó Trump este lunes, 4 de mayo.

Trump también hizo referencia a la situación interna de Venezuela, afirmando que ha recibido reportes sobre un ambiente de mejora social y laboral.

«Están viendo cosas suceder que no han visto en 20 años. Están trabajando, y hay un espíritu en Venezuela que no han tenido en muchos, muchos años», afirmó tras referirse nuevamente a la relación bilateral, destacando que el petróleo venezolano llega a Houston y otros puntos de Estados Unidos para su procesamiento.

#4May | Donald Trump: «Escuché el otro día que la gente de Venezuela está realmente feliz, están sucediendo cosas que no han visto en 20 años», dijo Video: La Casa Blanca pic.twitter.com/3gISY2r8g0 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 4, 2026

ALIANZA EEUU – VENEZUELA

Según el mandatario, esta interacción energética no se limita al intercambio comercial, sino que representa un modelo más amplio de colaboración económica.

Y recalcó: «Y las grandes empresas que están llegando ahora (a Venezuela), están construyendo estos enormes equipos porque hay mucho petróleo y muchas otras cosas, y mucha gente excelente».

Trump también elogió la labor de su equipo en la gestión de estos asuntos. «Tenemos gente a cargo que está haciendo un trabajo fantástico, y están trabajando contigo, y tú estás haciendo un trabajo fantástico», expresó, antes de cerrar con un mensaje de reconocimiento al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

«Muchas gracias, Chris, buen trabajo, estoy orgulloso de ti», expresó el mandatario republicano, quien en reiteradas ocasiones también ha elogiado la relación entre Estados Unidos y la administración de la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.