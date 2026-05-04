EEUU

«La población mantiene la expectativa de un cambio», los perlazos de María Corina Machado en Conferencia del Instituto Milken

Luis Alfredo Ledezma
Luis Alfredo Ledezma
2 Min de Lectura
María Corina Machado, líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz / Cortesía: Vente Venezuela

María Corina Machado, líder opositora venezolana, afirmó durante la Conferencia Global 2026 del Instituto Milken, en Estados Unidos, que en Venezuela «no ha ocurrido un estallido social» porque la población mantiene la expectativa de un cambio político.  

Contenido

La dirigente opositora y premio Nobel de la Paz sostuvo que el país atraviesa una etapa de transición marcada por la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, hecho que —según dijo— abrió un nuevo escenario dentro y fuera del país. 

LEA TAMBIÉN: VIDEO: FUNCIONARIO DE ESTADOS UNIDOS DICE QUE SE LOGRÓ «PROGRESO EN TRES SECTORES CLAVE» Y NUEVOS ACUERDOS CON VENEZUELA

«En Venezuela no ha ocurrido un estallido social porque la gente confía en que habrá un evento electoral que canalizará pacíficamente el cambio que deseamos», expresó Machado durante su participación en el importante evento. 

A su juicio, Venezuela se encuentra ante la posibilidad de iniciar una transformación profunda, impulsada por un potencial económico y geopolítico «único» que podría comenzar a desarrollarse si se consolidan las condiciones para una transición democrática. 

CRISIS ECONÓMICA EN VENEZUELA  

La dirigente destacó que, pese a este ambiente de esperanza, la realidad económica continúa siendo uno de los principales desafíos para la población. 

Indicó que problemas estructurales como la inflación, precariedad laboral y pobreza siguen afectando la vida cotidiana, lo que mantiene la urgencia de una recuperación sostenible que permita aliviar la presión social acumulada durante años. 

Según su planteamiento, dicha expectativa de una salida institucional es la que ha contenido la frustración social, aun cuando las dificultades económicas persisten y la situación en general sigue siendo frágil.  

ETIQUETADO:
Compartir este artículo
TASA BCV Lun 04/05
$ USD: 489,55 Bs
EUR: 574,19 Bs
jojobet girişhacklinkjojobetJojobet GirişJojobet GirişCasibomCasibomFree Porniptv satın alMadridbetMadridbetMadridbetletmejerk.commeritbetjojobetpusulabet girişCasibom GirişJojobet Girişmarsbahisholiganbetmeritbetholiganbet girişholiganbetMeritking giriş