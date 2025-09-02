VIDEO: Trump confirmó ‘ataque letal’ «contra barco con drogas que provenía desde Venezuela»

En una declaración inesperada desde el Salón Oval, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este martes, 2 de septiembre, que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque directo contra una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela.

“Acabamos de disparar a un barco que transportaba drogas. Sucedió hace sólo unos momentos. Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país, entrando desde hace mucho tiempo y estas vinieron desde Venezuela y están viniendo muy fuertemente desde Venezuela. Muchas cosas están viniendo de Venezuela. Lo hemos eliminado”, afirmó Trump ante la prensa, marcando un nuevo capítulo en la política de seguridad regional y lucha contra el narcotráfico en el Caribe.

El operativo, descrito como “letal” por el secretario de Estado Marco Rubio –a través de su cuenta en X– se realizó en el sur del mar Caribe.

Según Rubio, la embarcación estaba operada por una organización designada como narcoterrorista, aunque no se revelaron detalles sobre su identidad.

«Como el presidente acaba de anunciar hace unos momentos. Hoy el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada», señaló el secretario de Estado de EEUU.

La acción militar representa el primer resultado visible en el Caribe. Todo, en el marco de una estrategia más agresiva contra el tráfico marítimo de estupefacientes que, según fuentes de medios estadounidenses, se intensificará en los próximos meses.

Minutos antes de la declaración de Trump, el mismo Rubio había posteado en X un enigmático mensaje con las figuras de un humo y fuego. El mismo podría guardar relación con Venezuela y el denominado Cartel de los Soles.

De momento, funcionarios venezolanos o de Nicolás Maduro no han emitido una respuesta oficial. Sin embargo, se espera que la tensión bilateral aumente en las próximas horas.

OFENSIVA CONTRA CARTELES DE DROGAS

En febrero, Estados Unidos declaró como organizaciones terroristas al Tren de Aragua —originario de Venezuela—, a la Mara Salvatrucha —surgida en Los Ángeles—, así como a los cárteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y del Noroeste.

El 25 de julio, el gobierno estadounidense sumó a la lista al Cártel de los Soles. Posteriormente, la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, anunció el incremento de la recompensa por Nicolás Maduro a 50 millones de dólares. Washington lo acusa de ser el responsable de dicha organización criminal.

Asimismo, en el marco la misma lucha contra los carteles de drogas que encabeza Estados Unidos, Marco Rubio, anunció el martes, 26 de agosto, que su país trabaja en la creación de una “coalición internacional” para enfrentar el narcoterrorismo en América Latina.

Durante una reunión de gabinete encabezada por el propio presidente Trump la semana pasada, Rubio afirmó que Estados Unidos está trabajando con países como Ecuador, Paraguay, Guyana, Trinidad y Argentina para combatir organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.