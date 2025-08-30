Trump «está determinado» a desmantelar bandas de narcotráfico, las revelaciones del subdirector de Gabinete de la Casa Blanca

Stephen Miller, subdirector del Gabinete de Políticas de la Casa Blanca, confirmó este viernes, 29 de agosto, que la administración del presidente de EEUU, Donald Trump, está decidido a desmantelar las principales organizaciones del narcotráfico que operan en América Latina, incluyendo aquellas vinculadas con Nicolás Maduro, en Venezuela.

«Lo que ustedes están viendo es la determinación del presidente y del Ejército de EEUU de combatir y desmantelar las organizaciones de tráfico de drogas, los carteles criminales y estas organizaciones terroristas extranjeras en nuestro hemisferio», dijo Miller a la prensa estadounidense, en referencia al despliegue militar y naval en aguas del mar Caribe, muy próximas a Venezuela.

«No hay ninguna organización en este planeta responsable de más muertes de estadounidenses que los carteles criminales, los narcotraficantes que operan en el hemisferio occidental», aseveró Miller.

Su anterior declaración la hizo en alusión a los miles de fallecidos estadounidenses como consecuencia del consumo de fentanilo y otras drogas que ingresan desde América Latina en la nación norteamericana.

OFENSIVA CONTRA CARTELES DE DROGAS

En febrero, Estados Unidos declaró como organizaciones terroristas al Tren de Aragua —originario de Venezuela—, a la Mara Salvatrucha —surgida en Los Ángeles—, así como a los cárteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y del Noroeste.

El 25 de julio, el gobierno estadounidense sumó a la lista al Cártel de los Soles. Posteriormente, la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, anunció el incremento de la recompensa por Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, a quien Washington acusa de ser el responsable de dicha organización criminal.

Asimismo, en el marco la misma lucha contra los carteles de drogas que encabeza Estados Unidos, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, anunció este martes, 26 de agosto, que su país trabaja en la creación de una “coalición internacional” para enfrentar el narcoterrorismo en América Latina.

Durante una reunión de gabinete encabezada por el propio presidente Trump, Rubio afirmó que Estados Unidos está trabajando con países como Ecuador, Paraguay, Guyana, Trinidad y Argentina para combatir organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.