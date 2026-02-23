VIDEO: Tres muertos dejó nuevo ataque contra embarcación ‘sospechosa’ en el mar Caribe

Las fuerzas armadas de Estados Unidos mataron este lunes, 23 de febrero, a tres personas durante un ataque contra una embarcación sospechosa de dedicarse al contrabando de drogas en el mar Caribe.

«El 23 de febrero, bajo la dirección del comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas», se informó a través de la red social X (antes Twitter).

«La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico. Tres narcoterroristas hombres murieron durante esta acción. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido», se agrega en la publicación.

De acuerdo con el Comando Sur, el operativo forma parte de la campaña militar que la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mantiene desde septiembre de 2025 contra lo que denomina “narcoterroristas” en rutas marítimas de la región.

On Feb. 23, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/XUHImPAZik — U.S. Southern Command (@Southcom) February 23, 2026

OPERACIÓN LANZA DEL SUR

Este nuevo ataque forma parte de la denominada Operación Lanza del Sur. Tras el mismo, la cifra de muertos asciende a 151 en poco más de cinco meses desde que se puso en marcha el despliegue.

Como se sabe, el presidente Trump ha insistido en que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” contra los cárteles latinoamericanos. Justifica los ataques, como una escalada necesaria, para frenar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense.

A pesar de las crecientes objeciones dentro y fuera de los Estados Unidos, la administración Trump mantiene su postura y continúa defendiendo la campaña como un instrumento clave para la seguridad nacional.

De hecho, el Pentágono mantiene desplegada una amplia fuerza naval en el mar Caribe y Pacífico, una región donde en los últimos meses sus unidades han llevado a cabo ataques contra embarcaciones vinculadas al contrabando de drogas, incautado petroleros y ejecutado la operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro.