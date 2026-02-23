‘El Mencho’ era objetivo prioritario de EEUU: Revelan que México «accionó» para complacer a Trump

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) representa un golpe que trasciende las fronteras mexicanas y, como era de esperarse, Estados Unidos figura como protagonista.

Según la revista británica The Economist, esta operación representaría un gesto que “complacerá” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un momento de creciente presión bilateral por el combate al narcotráfico.

En su análisis titulado “The killing of Mexico’s most powerful narco will please Donald Trump”, la publicación sostiene que la ofensiva contra el capo más poderoso de México no puede entenderse únicamente como una acción de seguridad interna.

Para el medio, la decisión de intensificar la persecución contra El Mencho se enmarca en un contexto de exigencias diplomáticas, reclamos por el tráfico de fentanilo y un discurso estadounidense liderado por Trump cada vez más duro sobre la seguridad fronteriza.

«Desde que llegó al poder hace un año y medio, la señora (Claudia) Sheinbaum –presidente de México– ha hecho de la seguridad una prioridad. Nombró a un serio ministro de Seguridad en el señor Harfuch y reforzó las capacidades de inteligencia. Pero la decisión de ir tras El Mencho fue ciertamente tomada, al menos en parte, para complacer a Donald Trump», reza parte del texto.

«El señor Trump ha ejercido una presión creciente sobre la señora Sheinbaum para que haga más contra las bandas criminales. O de lo contrario arriesgarse a que Estados Unidos haga el trabajo por sí mismo con ataques unilaterales», se agrega.

La revista subraya, que la caída del líder del CJNG, «envía» a Estados Unidos una señal «clara» de cooperación por parte del gobierno mexicano.

Sobre todo, en un escenario donde Trump insiste en la necesidad de frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, la eliminación de un objetivo prioritario como El Mencho adquiere un valor simbólico y político considerable.

«En enero, Estados Unidos dijo que necesitaba ver más ‘progreso’ en México. La operación para eliminar a El Mencho contó con el apoyo de inteligencia estadounidense. Era un objetivo prioritario para Estados Unidos porque traficaba drogas hacia el país, incluido el mortal fentanilo. La Administración para el Control de Drogas había ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura», se recuerda en el texto.

REACCIÓN DE TRUMP TRAS MUERTE DE EL MENCHO

De hecho, tras confirmarse el operativo en Jalisco, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó públicamente y pidió a México “intensificar sus esfuerzos contra los cárteles”.

Aunque Trump reconoció la acción contra el líder del CJNG, insistió en que la cooperación debe profundizarse para frenar el flujo de opioides sintéticos. Especialmente el fentanilo, que considera una amenaza directa para la seguridad estadounidense.

Además, The Economist advirtió que el impacto real de la muerte de un líder criminal de alto perfil suele ser limitado. En concreto, en términos de reducción de violencia.

La publicación señala que, lejos de pacificar el panorama, este tipo de golpes puede desencadenar reacomodos internos. También disputas por el liderazgo y fragmentaciones dentro del CJNG y otros grupos delictivos.

En tanto, se enfatizó que la historia reciente del crimen organizado en México muestra que la eliminación de capos no siempre se traduce en estabilidad.