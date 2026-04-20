VIDEO: Tres fallecidos dejó nuevo ataque a una embarcación en el Caribe, confirma el Comando Sur de Estados Unidos

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó la muerte de tres personas durante un ataque contra una embarcación, a la cual vinculan con el narcotráfico internacional, en el mar Caribe.

La información fue difundida el domingo por el Comando Sur, junto a un video publicado en la red social X, en la cual se observa la destrucción de la embarcación.

Se señaló que se realizó un «ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas».

«Inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas para el narcotráfico en el Caribe y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico. Tres hombres narcoterroristas murieron durante esta acción», se agrega en el mismo post de X.

Según la institución militar, la operación formó parte de la campaña que Estados Unidos mantiene desde septiembre contra lo que la administración del presidente Donald Trump denomina «narcoterroristas» en América Latina.

On April 19, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/yMtPhXBdNn — U.S. Southern Command (@Southcom) April 20, 2026

ATAQUES EN ABRIL

Este nuevo operativo se suma a una serie de acciones similares ejecutadas en abril, mes en el que las autoridades estadounidenses reconocen al menos seis ataques de este tipo en aguas del Pacífico Oriental y mar Caribe.

Con estas cifras, el número total de personas fallecidas desde el inicio de la campaña militar asciende a alrededor de 180, según un recuento realizado por distintos medios internacionales.

Como se sabe, la operación Lanza del Sur ha adquirido un peso político adicional en la región tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Aunque ese hecho modificó el panorama regional, la campaña militar estadounidense no se detuvo y, además, se extendió más allá del Caribe hacia el Pacífico oriental.

Según el Comando Sur, el objetivo central es incrementar la presión sobre redes criminales transnacionales que, según Washington, mantienen vínculos con estructuras estatales venezolanas y el narcotráfico internacional.