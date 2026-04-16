El portaaviones USS Gerald R. Ford superó este récord tras ‘importante’ despliegue para capturar a Maduro

El portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford, considerado el buque de guerra más grande y avanzado del mundo, alcanzó un nuevo récord al completar 295 días consecutivos en el mar, gracias a su importante despliegue en la operación para capturar a Nicolás Maduro y su desplazamiento a Medio Oriente por la guerra en Irán.

De esta manera, superó así la marca de 294 días establecida por el USS Abraham Lincoln en 2020.

Este despliegue excepcional incluyó —como se señaló— su participación en la operación militar para capturar a Maduro el pasado 3 de enero y las primeras fases del conflicto entre Estados Unidos e Irán, consolidando su papel central en dos de las crisis más relevantes de los últimos años.

De acuerdo con datos del US Naval Institute News, la misión del Gerald R. Ford se convierte en el despliegue más prolongado de un portaaviones estadounidense desde el final de la guerra de Vietnam.

La nave inició su recorrido en junio de 2025, cuando zarpó desde Norfolk, Virginia, rumbo al Mediterráneo.

Sin embargo, la creciente tensión en el Caribe llevó al Pentágono a redirigir el grupo de combate hacia la región en octubre, en el marco de la mayor concentración naval estadounidense en décadas.

PASO POR EL CARIBE

Durante su paso por el Caribe, el portaaviones participó en la operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro, un movimiento que redefinió el panorama político y militar en el hemisferio occidental.

Posteriormente, el buque fue enviado a Medio Oriente ante el deterioro de la situación con Irán, operando primero desde el Mediterráneo y luego desde el mar Rojo.

Su misión se vio interrumpida temporalmente por un incendio en un área de lavandería, incidente que obligó a la nave a regresar al Mediterráneo para reparaciones.

CRÍTICAS POR EL PROLONGADO DESPLIEGUE

El prolongado despliegue ha generado preocupación entre autoridades civiles y militares por el impacto en la tripulación.

De hecho, el senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, advirtió que la misión ha tenido «un serio costo» para la salud mental y el bienestar del personal.

Señaló, que el incendio, dejó a 600 marineros sin espacios para dormir. Kaine cuestionó además la extensión de la operación, afirmando que los marineros «deberían estar en casa con sus seres queridos, en lugar de ser enviados por todo el mundo».

¿CUÁNDO REGRESARÁ A CASA?

Aunque el Pentágono no ha confirmado la fecha exacta del retorno del portaaviones, altos mandos de la Marina estiman que la misión podría extenderse hasta los 11 meses, lo que situaría su regreso hacia finales de mayo.

Pese al récord alcanzado, el Gerald R. Ford aún se mantiene por debajo de las marcas históricas del USS Midway y del USS Nimitz, cuyos despliegues superaron los 330 días en contextos excepcionales.

Mientras tanto, otro portaaviones, el USS George H. W. Bush, avanza hacia Oriente Medio para asumir parte de las operaciones en curso.