VIDEO: Subsecretario de Guerra de EEUU reveló los «cambios inmediatos» que provocó la captura de Maduro

La captura de Nicolás Maduro continúa generando repercusiones no solo para Venezuela sino en la región, según reveló este miércoles, 6 de mayo, el subsecretario de Guerra de EEUU, Joseph Humire, durante la conferencia de seguridad hemisférica en Florida.

Durante la onceava edición del encuentro, realizada en la Universidad Internacional de Florida, se reunieron a altos representantes de Estados Unidos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y gobiernos latinoamericanos, convirtiéndose en un espacio clave para detallar la estrategia que culminó con la Operación Resolución Absoluta.

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Allí, Humire habló de lo compleja que fue la planificación y ejecución del operativo que terminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero.

Asimismo, el funcionario destacó, que la operación, marcó un punto de inflexión en la percepción regional sobre Washington.

«El 3 de enero le probamos al mundo lo que nuestro ejército de Estados Unidos podía hacer», afirmó, señalando que la contundencia del operativo llevó a que «otros líderes en América Latina comenzaran a tomar en serio a los Estados Unidos».

Humire aseguró que la misión fue «muy difícil», pero ejecutada «a la precisión», en respuesta al deterioro acelerado de la situación venezolana y la falta de acciones para solucionarla.

¿QUÉ DIJO SOBRE LA TRANSICIÓN?

Sobre la transición venezolana, el funcionario aseguró que avanza «pulgada a pulgada» según las tres fases anunciadas por la Casa Blanca.

«Venezuela va bien, pero fundamentalmente Venezuela está mejor hoy de lo que estaba ayer y estará mejor el día de mañana. Es centímetro a centímetro que Venezuela está avanzando hacia una transición», señaló el funcionario.

«Estoy en el Departamento de Guerra y estamos en la parte de estabilización. La recuperación y reconstrucción sucede con otras agencias. Creo que tenemos múltiples agencias, el Departamento de Interior, el Departamento de Energía y otros que están ocupados y de hecho se está abriendo y está permitiendo que más personas entren para inversiones. Pero la fase fundamental de estabilización es clave, porque si la gente no piensa que Venezuela está estable, los inversionistas no van a venir», sostuvo.

CAMBIOS EN LA REGIÓN

Según explicó, la captura de Maduro provocó reacciones inmediatas en otros regímenes aliados del chavismo. En el caso de Cuba, reveló que se abrieron conversaciones directas encabezadas por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, un escenario que —dijo— no habría sido posible sin el impacto político y militar del operativo.

Sobre Nicaragua, detalló que el gobierno de Daniel Ortega impuso visados a 128 países tras la operación, cumpliendo exigencias estadounidenses para frenar la migración irregular.

«Un poco después de la Operación Resolución Absoluta, Nicaragua paró su política libre de visa porque les dijimos que habría consecuencias», señaló.