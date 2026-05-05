EN VIDEO: Los fuertes dardos de Marco Rubio contra Cuba tras dar por terminada la guerra contra Irán

Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, ocupó este martes, 5 de mayo, el podio de la Casa Blanca y lanzó una de sus críticas más duras contra el régimen cubano, al que calificó como un «estado fallido» dirigido por «comunistas incompetentes».

Ante los periodistas, Rubio aseguró además que la situación «será abordada» por los Estados Unidos, luego de confirmar que la ofensiva en Irán ya ha finalizado.

El secretario de Estado aprovechó la ausencia temporal de la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, quien se encuentra en licencia de maternidad.

Bajo ese marco, Rubio abordó la versión oficial de La Habana sobre un supuesto bloqueo petrolero impuesto por Washington.

Afirmó que «no existe un bloqueo petrolero contra Cuba» y recordó que durante años la isla recibió crudo gratuito desde Venezuela, del cual —según dijo— una parte significativa era revendida sin beneficiar a la población.

El verdadero problema, insistió, es que Caracas dejó de entregar petróleo sin costo, algo que consideró inevitable en el contexto actual del mercado energético.

«No existe un bloqueo petrolero contra Cuba como tal. Cuba solía recibir petróleo gratis de Venezuela. Les daban bastante petróleo gratis. Ellos tomaban como el 60% de ese petróleo y lo revendían por dinero. Ni siquiera beneficiaba a la gente», sostuvo.

#5May | Rubio, sobre Cuba: «Lo único peor que un comunista es un comunista incompetente. El país ha fracasado». Video: @alandete pic.twitter.com/fVJVbTRyIW — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 5, 2026

SANCIONES DE ESTADOS UNIDOS A CUBA

El secretario de Estado profundizó en su crítica al señalar que la crisis energética cubana no responde a sanciones estadounidenses, sino a la incapacidad del propio régimen para gestionar sus recursos.

«Lo único peor que un comunista es un comunista incompetente», afirmó, repitiendo una frase que ya había utilizado semanas atrás para rechazar cualquier negociación limitada a reformas económicas con La Habana.

Según Rubio, los actuales dirigentes «no saben cómo arreglar» el deterioro estructural del país. «Lo único peor que un comunista es un comunista incompetente. Y eso es lo que hay: comunistas incompetentes dirigiendo ese país. No saben cómo arreglarlo. De verdad no saben», enfatizó.

Y continuó: «Su modelo económico no funciona. No funciona. Y las personas que están a cargo no pueden arreglarlo. Las cosas van a cambiar».

UN ASUNTO DE SEGURIDAD NACIONAL

Igualmente, Rubio enmarcó la situación de Cuba como un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos.

Recordó que la isla se encuentra a solo 90 millas de las costas estadounidenses y la describió como un territorio vulnerable a la influencia de adversarios estratégicos.

Aunque aseguró que la crisis «será abordada», aclaró que no ocurrirá de inmediato.

Sin embargo, sus declaraciones coinciden con un periodo de mayor presión de Washington, marcado por una nueva orden ejecutiva firmada el 1 de mayo que amplía sanciones en sectores clave como energía, defensa, minería y finanzas.

De hecho, este mismo martes, Trump reiteró que obtuvo «el 94% del voto cubano» y tiene «la obligación de hacer algo por Cuba», volviendo a mencionar el portaaviones USS Abraham Lincoln.