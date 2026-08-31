VIDEO: Steve Hanke explicó cómo dolarizar Venezuela y reveló que fue una solicitud de la Casa Blanca

El economista estadounidense Steve Hanke, profesor de la Universidad Johns Hopkins, entregó formalmente su propuesta de dolarización para Venezuela a la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras lo que aseveró fue una solicitud directa de la Casa Blanca.

El plan, elaborado junto al diputado venezolano Antonio Ecarri, plantea sustituir el bolívar como moneda de curso legal para erradicar la hiperinflación y restablecer la estabilidad económica del país, así lo precisó durante una entrevista concedida al periodista Jorge Agobián.

Hanke explicó el origen de la solicitud y el objetivo de fondo de la iniciativa. «Ellos me solicitaron presentarles un plan y yo se lo he dado. Una forma obvia de promover el uso del dólar estadounidense es alentar a los países a dolarizarse, a eliminar su moneda que no vale nada y reemplazarla oficialmente por el dólar estadounidense como moneda de curso legal», declaró el especialista.

Asimismo, el economista repasó los antecedentes de su vínculo con Venezuela, que se remontan a mediados de los años 90, y detalló la magnitud actual de la crisis inflacionaria.

«Todavía no se ha presentado el proyecto de ley, pero en el momento apropiado se presentará. Yo vengo hablando sobre esto desde hace mucho tiempo para Venezuela. Fui el principal asesor del presidente Rafael Caldera en 1995 y 1996. Y en ese momento propuse algo llamado un sistema de caja de conversión, e incluso escribí un libro sobre eso, que fue publicado y llegó a su segunda edición. Lo escribí con el doctor Kurt Schuler. En ese momento, en el período de 1995 a 1996, esa propuesta habría resuelto el problema cambiario en Venezuela, y nunca habrían tenido dos hiperinflaciones. Y la tasa de inflación actual, que, por cierto, yo la mido todos los días, es, por supuesto, la más alta del mundo: hoy es 354,1 %. Entonces, la propuesta de 1995 y 1996, la propuesta de caja de conversión, es exactamente igual al sistema que puse en marcha en Estonia en 1992, en Bulgaria en el 97, y en Bosnia también en 1997», recordó.

CAMBIO DE POSTURA

Hanke precisó en qué consistía aquella propuesta original de los años 90 y por qué, tres décadas después, cambió de postura hacia una dolarización plena.

«El bolívar iba a seguir, pero se negociaría a una tasa de cambio fija con el dólar estadounidense, y estaría respaldado al cien por ciento con reservas en dólares. De esa manera, el bolívar habría sido un clon del dólar estadounidense. Habría sido lo mismo que el dólar. Habría sido como el sistema que tienen ahora en Hong Kong, por ejemplo. Eso no avanzó porque el presidente Caldera simplemente no tenía los votos en la Asamblea Nacional para aprobarlo. Así que allí nos quedamos en ese momento. Por supuesto, muchas cosas han cambiado con Chávez y el chavismo, que básicamente han destruido el país y, por supuesto, el bolívar ha sido parte de ese proceso de destrucción», señaló.

Y continuó: «El resultado es que tienes instituciones muy débiles y ninguna credibilidad ni legitimidad en cuanto al Estado de derecho, y en esa situación he cambiado mi postura. En lugar de tener un clon del dólar estadounidense, ahora propongo que el dólar estadounidense sea, de hecho, la moneda de curso legal en Venezuela, y, por supuesto, la razón de eso es que los venezolanos, tú lo sabes muy bien, ¿qué usan? Usan el billete verde. El único lugar donde no se usa el billete verde en Venezuela es en el gobierno, y el gobierno no lo usa para poder estafar a los venezolanos».

«LA GRAN ESTRATEGIA DEL DÓLAR»

El economista detalló, además, su rol dentro del equipo de asesores de la Casa Blanca y el marco general en el que se inscribe su propuesta para Venezuela.

«Tiene que recordar lo que han dicho algunos reportajes del Financial Times, donde se me ha descrito como asesor del equipo Trump, a solicitud de ellos. Yo he sido invitado por ellos para asesorarlos sobre la llamada gran estrategia del dólar. La gran estrategia del dólar es una estrategia para promover el uso del dólar estadounidense a nivel internacional, y una forma obvia de promoverlo es alentar a los países a dolarizarse, a eliminar su moneda, que no vale nada, y reemplazarla oficialmente por el dólar estadounidense como moneda de curso legal. Ellos me han invitado a asesorarlos, y dos países que están en la parte alta de la lista de potencial para dolarización, son Venezuela y Argentina», reveló.

«Ellos me invitaron a presentarles un plan, y yo se lo he dado. Yo no estoy en posición de tomar decisiones en la Casa Blanca; no soy miembro de la administración Trump. Solo soy alguien a quien han invitado a que los asesore. Saben que probablemente soy el principal experto en este tema en el mundo, y me han invitado a presentar informes, a reunirme con ellos y todo eso. Así que mantengo un buen contacto con ellos en la Casa Blanca», agregó.

#31Ago | El economista y profesor estadounidense Steve Hanke reveló, durante una entrevista concedida al periodista Jorge Agobian, que ha sostenido reuniones y mantenido contacto con el equipo de trabajo del expresidente Donald Trump para asesorarlos en materia monetaria y… pic.twitter.com/zM4wxRIMBz — Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 31, 2026

¿CÓMO FUNCIONARÍA EN VENEZUELA?

Consultado sobre la viabilidad técnica del proceso, Hanke citó experiencias previas en otros países donde participó directamente en procesos de dolarización.

«Es igual que en todos los lugares donde he dolarizado. Colaboré cuando fui consejero de Estado en Montenegro en 1999. Eliminamos el dinar yugoslavo, que era preinflacionario, y lo reemplazamos por el marco alemán. Ese fue un caso. El segundo caso en el que estuve involucrado es Ecuador, uno de sus vecinos, y Ecuador se dolarizó en el año 2000. El otro episodio fue Zimbabue, donde fui asesor, y se dolarizaron en 2009. Eso fue con el gobierno de coalición que entró, y luego, cuando colapsó ese gobierno de coalición, decidieron deshacerse de la dolarización», relató.

«Lo cual, por cierto, plantea un punto muy interesante, porque algunas personas dicen que si te dolarizas estás renunciando a tu soberanía. Eso es un disparate; no saben de qué están hablando. Si te dolarizas, mantienes tu soberanía sobre el tipo de régimen monetario que tienes, y si adoptas formalmente el dólar como moneda de curso legal, puedes cambiar de opinión y deshacerlo. Y eso, lamentablemente, fue lo que ocurrió en Zimbabue con el colapso del gobierno de coalición en 2014. ¿Y qué pasó, entonces? Tuvieron una enorme inflación, y desde entonces no han tenido más que problemas monetarios», lamentó.

Sin embargo, el economista fue enfático al calificar la factibilidad de aplicar el mecanismo en Venezuela.

«Es muy fácil. Sí, muy fácil de hacer. Yo lo he hecho. Estás hablando con alguien que realmente ha hecho esto. Así que te puedo decir, por experiencia real, que es muy fácil de hacer, es totalmente factible, y el plan es totalmente consistente con la Constitución de Venezuela, sin ningún problema. Se podría hacer literalmente de la noche a la mañana», aseguró.

PASOS PARA DOLARIZAR EN VENEZUELA

Finalmente, Hanke describió la hoja de ruta técnica que aplicaría en Venezuela, basada en el modelo que implementó en Bulgaria.

«Lo haría exactamente como lo hice en Bulgaria. El paso uno es anunciar que vas a dolarizar. El dos es prohibir al Banco Central de Venezuela emitir nuevos bolívares. El paso tres es permitir que el bolívar flote libremente contra el dólar estadounidense durante un período de 30», apuntó.

Indicó que «al final de ese período de 30, por supuesto», se tendrá datos diarios sobre el volumen de transacciones y el tipo de cambio.

«Luego, un grupo de expertos analizará esos datos. Esos expertos también tendrán un cálculo interno de referencia sobre cuál creen teóricamente que debería ser el valor justo de la tasa de conversión. Se comparan los datos del mercado recolectados en esos 30 días con los cálculos de referencia, y, por supuesto, el arte del asunto es que sean los expertos quienes determinen la tasa de conversión, no los políticos. Ellos quedan excluidos de este proceso. Eso es lo que hice en Bulgaria. Yo era el principal asesor del presidente Petar Stoyanov, diseñé el sistema y formé parte del grupo de expertos que determinó la tasa de conversión», indicó.

«COMPLETAMENTE FACTIBLE»

«Has tenido ese período de 30 días y luego se fija la tasa de conversión. Una vez fijada la tasa, es muy fácil: todas las cuentas se convierten de bolívares a dólares a esa tasa. Ahora bien, hay otro pequeño problema, y es que hay billetes de bolívar circulando. Esos tendrían que ser canjeados a la tasa de conversión en el Banco Central, y no sabemos cuántas divisas, cuántos dólares se necesitarán, porque aún no sabemos cuál será la tasa de conversión. Pero incluso ahora, con la tasa de cambio oficial sobrevaluada entre el bolívar y el dólar —que claramente está sobrevaluada—, el valor de los bolívares en circulación es diminuto, no valen mucho. Por lo tanto, es muy fácil de hacer, y el Banco Central tiene muchas más reservas de las que se requerirían para cualquier tipo de conversión razonable», argumentó

Para finalizar, Hanke recalcó que su conclusión «es que, en el caso venezolano, como en todos los otros casos, es completamente factible» la dolarización.