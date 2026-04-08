VIDEO: Sorpresivo ‘tornado’ azota varios sectores de Miami y dejó decenas de hogares sin electricidad

Las fuertes tormentas que azotaron Miami (EEUU) este miércoles, 8 de abril, dejaron una estela de daños materiales y afectaciones en el servicio eléctrico, luego de que vientos relacionados con un repetino tornado derribaran árboles, dañaran estructuras y dejaran sin energía a al menos 200 hogares, según reportes de Florida Power & Light (FPL).

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron viviendas con techos afectados, vehículos golpeados por ramas y fachadas dañadas por los vientos.

Vecinos de Palm Springs North expresaron su sorpresa ante la magnitud del evento, asegurando que incluso tormentas anteriores y huracanes no habían derribado algunos de los árboles que cayeron esta vez.

Como era de esperarse, la situación generó preocupación entre las familias que aún evaluaban los daños en sus propiedades.

De hecho, el impacto meteorológico llevó al Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) a extender la vigilancia por inundaciones para gran parte del este del sur de Florida, incluyendo los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach.

La alerta, vigente hasta la noche de este mismo miércoles, advierte sobre la posibilidad de acumulación de agua, tormentas adicionales y ráfagas de viento capaces de generar daños repentinos.

El aviso inicial ya contemplaba áreas de Broward y el norte de Miami-Dade, anticipando un escenario de riesgo para miles de residentes.

En Palm Springs North, una de las zonas más afectadas, —de acuerdo con reportes de medios locales— cuadrillas de FPL ya trabajaban desde las primeras horas tras la tormenta para restablecer el servicio eléctrico y evaluar los daños en la infraestructura.

Pero se precisó, que la caída de árboles de gran tamaño y el desprendimiento de ramas, complicaron las labores de reparación, mientras equipos municipales se encargaban de despejar calles bloqueadas.

Asimismo, el FPL indicó que el restablecimiento total del servicio dependerá de la remoción de escombros y la reparación de líneas dañadas.

🌪️ After a storm survey, damage in Miami-Dade's Palm Springs North community was consistent with an EF-0 tornado. It was on the ground for 0.5 miles, less than one minute, with maximum winds of 85mph. This was around 4:45pm Tuesday. pic.twitter.com/LQUUkMrFvo — Brandon Orr (@BrandonOrrWPLG) April 8, 2026

¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?

Un estudio realizado por el NWS porterior a las tormentas confirmó que los daños registrados en la comunidad de Palm Springs North, en el condado de Miami-Dade, fueron causados por un tornado EF0, la categoría más baja en la Escala Fujita mejorada.

Lo que se detalló, es que el fenómeno, que tocó tierra alrededor de las 4:45 p.m. del martes, permaneció activo por menos de un minuto y recorrió aproximadamente 0.57 millas, con vientos máximos estimados de 85 mph.

Según el informe oficial, «una perturbación en niveles medios y altos de la atmósfera generó condiciones favorables para la formación de supercélulas en el sur de Florida».

«Un frente de salida asociado a tormentas previas en el Golfo de México actuó como detonante para nuevas células convectivas durante la tarde, una de las cuales cruzó la I-75 y la autopista de peaje antes de producir el tornado en Palm Springs North», se agrega en el informe.

No se reportaron heridos ni fallecidos, aunque sí afectaciones materiales en árboles, postes eléctricos y estructuras menores.

RECOMENDACIONES

Ante la posibilidad de nuevas tormentas, el NWS reiteró su recomendación de extremar precauciones y evitar transitar por zonas inundadas.

Las autoridades locales pidieron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia.

Mientras tanto, los equipos de respuesta continúan trabajando para normalizar la situación en los sectores más afectados, en una jornada donde todos los residentes fueron sorprendidos por la fuerza del clima.