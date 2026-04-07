Buscaban ‘huevos de Pascua’ para unos niños en Estados Unidos y lo que hallaron dejó a todos horrorizados

La tradicional búsqueda cristiana por la resurrección de Jesús de huevos de Pascua, en un parque de Long Beach, en California (EEUU), terminó en una escena de horror que ahora mantiene en vilo a toda la comunidad.

Las autoridades confirmaron que investigan el hallazgo de lo que parecen ser restos humanos en el parque DeForest, en la cuadra 5900 de la avenida De Forest, después de que una familia encontrara un pequeño cráneo mientras participaba en la actividad festiva el Domingo Santo por la tarde.

La llamada a la policía se registró alrededor de las 5:00 de la tarde de ese mismo día, según informaron medios locales.

De acuerdo con KCBS, el Departamento de Policía de Long Beach no ha revelado quién realizó el descubrimiento, pero imágenes aéreas difundidas por Fox11 muestran un cráneo sobresaliendo del suelo mientras agentes acordonaban el área.

Los familiares que participaron en la búsqueda de huevos dijeron a CBS News que, además del cráneo, encontraron otros huesos pequeños cerca, lo que aumentó la preocupación de que pudieran pertenecer a un menor.

Testigos describieron la escena como profundamente perturbadora. De hecho, Marc Zaldana, quien se encontraba en el parque, relató que inicialmente vio a la familia buscando huevos, pero notó que estaban visiblemente alterados.

«Me imagino lo que deben sentir al encontrar a otro niño muerto. Debe ser una tragedia para ellos», comentó.

¿QUÉ DICEN LAS AUTORIDADES?

«Debido a las circunstancias, la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles se dirige al lugar de los hechos». Así lo declaró la policía a los medios.

Las autoridades indicaron, que no podían ofrecer ninguna actualización, hasta que recibieran los resultados del consultorio médico.

«Duele porque si se trata de un niño, es muy triste», dijo a KTLA Jessica Flores, residente de Long Beach.



