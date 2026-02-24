VIDEO: Sorpresiva declaración de Trump sobre ‘cuánto tiempo estará vivo’ y los magnicidios históricos en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió este lunes, 23 de febrero, al afirmar públicamente que no sabe “cuánto tiempo” estará con vida, luego de que un intruso armado fuera abatido en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

El mandatario describió el hecho como un nuevo intento de asesinato y aseguró que existe “mucha gente queriendo atacarlo”, declaraciones que reavivaron sus «temores» sobre la seguridad presidencial y el clima político en el país.

«No sé cuánto tiempo estaré aquí. Hay mucha gente que me persigue, apuntándome, ¿no?», comentó durante una ceremonia realizada en la Casa Blanca dedicada a las familias de estadounidenses asesinados por migrantes indocumentados, un acto que formalizó como el “Día de la Familia Ángel”.

Asimismo, Trump recordó los atentados en su contra sufridos en 2024 y vinculó estos episodios con la creciente polarización nacional.

Según dijo, el ambiente político actual ha generado riesgos adicionales para su integridad física, un tema que ha mencionado en varias ocasiones desde que retomó la presidencia.

«Lees sobre todos estos tiradores locos, pero solo atacan a presidentes importantes. No atacan a presidentes insignificantes, ¿sabes?», dijo Trump.

«Si te fijas, Abraham Lincoln, algunos grandes, otros grandes. John Kennedy, en cierto modo, fue muy importante. Representó algo muy importante», agregó en referencia a presidentes estadounidenses asesinados por disparos en la cabeza.

Las declaraciones se produjeron durante un evento con familias que han perdido a seres queridos en crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados, un tema central en la agenda política de Trump desde su campaña de 2024.

En ese contexto, el presidente anunció que el 22 de febrero será designado oficialmente como el “Día de la Familia Ángel”, en honor a esos ciudadanos estadounidenses asesinados.

De hecho, la ceremonia rindió homenaje a Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años de Georgia, cuyo asesinato en 2024 generó indignación nacional.

Riley fue atacada por un migrante venezolano llamado José Ibarra, quien había ingresado al país de manera irregular. Como se sabe, su caso se convirtió en un símbolo para sectores conservadores que exigen políticas migratorias más estrictas y mayor control fronterizo.

🗣️ Trump habló sobre intento de asesinato en Mar-a-Lago: No sé cuánto tiempo estaré aquí 🇺🇸 El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo que no sabe cuánto tiempo estará con vida tras otro intento de asesinato en Mar-a-Lago. “No sé cuánto tiempo estaré por aquí. Hay mucha gente… pic.twitter.com/xpFZ3yhLCm — EVTV (@EVTVMiami) February 23, 2026

SOBRE EL ATACANTE EN MAR-A-LAGO

En tanto, en las últimas horas, el FBI reveló que el hombre que ingresó en la mansión de Trump, identificado como Austin Tucker Martin, un joven de 21 años oriundo de Carolina del Norte, mostraba una creciente fijación con los llamados “archivos Epstein”, documentos recientemente divulgados sobre el caso del financista fallecido en prisión Jeffrey Epstein.

Según informó el sitio TMZ, el joven habría enviado un mensaje de texto a un compañero de trabajo a principios de febrero en el que advertía: “No sé si leíste sobre los archivos Epstein, pero el mal es real e inconfundible… Decile a otras personas lo que escuches sobre los archivos Epstein y lo que el gobierno está haciendo al respecto. Generá conciencia”.

Aunque las autoridades no han confirmado la autenticidad del mensaje, sí reconocieron que analizan su actividad digital para determinar si actuó influenciado por teorías conspirativas o interpretaciones personales de los documentos divulgados.

La reconstrucción preliminar indica que Martin salió de Carolina del Norte el sábado por la tarde y condujo hacia Florida.

Se cree que adquirió la escopeta durante el trayecto, aunque no se ha precisado en qué estado la compró ni si la operación fue legal.

Su familia lo había reportado como desaparecido pocas horas antes del incidente, y su vehículo —hallado tras el tiroteo— contenía la caja del arma utilizada.

En este sentido, el domingo por la tarde, agentes federales realizaron allanamientos en una propiedad vinculada a Martin en Cameron, Carolina del Norte, mientras el FBI analiza su perfil psicológico, recorrido hacia Florida y sus comunicaciones recientes.

El director del FBI, Kash Patel, aseguró que se destinarán “todos los recursos necesarios” para esclarecer el caso del ataque, que se registró en ausencia del presidente en la residencia.