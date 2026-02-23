Revelan la llamativa ‘obsesión’ del hombre que fue abatido tras irrumpir en la residencia de Trump

La irrupción armada en Mar-a-Lago, la residencia y club privado del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Palm Beach (Florida), continúa generando conmoción y nuevas líneas de investigación tras revelarse llamativos detalles del joven abatido.

En las últimas horas, el FBI reveló que el atacante, identificado como Austin Tucker Martin, un joven de 21 años oriundo de Carolina del Norte, mostraba una creciente fijación con los llamados “archivos Epstein”, documentos recientemente divulgados sobre el caso del financista fallecido en prisión Jeffrey Epstein.

Ahora, de acuerdo con lo reseñado por diversos medios, esta pista se ha convertido en uno de los ejes centrales para comprender qué pudo motivar su arriesgada y fatal incursión.

Según informó el sitio TMZ, el joven habría enviado un mensaje de texto a un compañero de trabajo a principios de febrero en el que advertía: “No sé si leíste sobre los archivos Epstein, pero el mal es real e inconfundible… Decile a otras personas lo que escuches sobre los archivos Epstein y lo que el gobierno está haciendo al respecto. Generá conciencia”.

Aunque las autoridades no han confirmado la autenticidad del mensaje, sí reconocieron que analizan su actividad digital para determinar si actuó influenciado por teorías conspirativas o interpretaciones personales de los documentos divulgados.

La reconstrucción preliminar indica que Martin salió de Carolina del Norte el sábado por la tarde y condujo hacia Florida.

Se cree que adquirió la escopeta durante el trayecto, aunque no se ha precisado en qué estado la compró ni si la operación fue legal.

Su familia lo había reportado como desaparecido pocas horas antes del incidente, y su vehículo —hallado tras el tiroteo— contenía la caja del arma utilizada.

NEW: It appears a man named Austin Tucker Martin was also reported missing by his family in North Carolina yesterday according to posts I found on Facebook. His aunt said on Facebook his family contacted the FBI to report him missing…. Is this the same Austin Tucker Martin who… https://t.co/AbCf9JVGXK pic.twitter.com/fJ6TunGW9C — Laura Loomer (@LauraLoomer) February 22, 2026

¿QUÉ MÁS SE SABE DEL JOVEN?

Familiares y conocidos describieron a Martin como un joven reservado, sin antecedentes de violencia ni interés particular por las armas.

Un primo suyo, Braeden Fields, declaró que la familia es “firmemente pro-Trump”, pero aseguró que Martin rara vez hablaba de política.

También afirmó que el joven donaba parte de su salario a organizaciones benéficas, lo que hace aún más difícil para ellos comprender el giro que tomó su comportamiento en los días previos al ataque.

Medios como The New York Times reportaron que Martin había fundado el año pasado una pequeña empresa llamada Fresh Sky Illustrations, dedicada a la venta de dibujos y acuarelas de campos de golf.

Sus redes sociales mostraban principalmente bocetos y trabajos artísticos, con escasa interacción pública y sin señales evidentes de radicalización o conflictos personales.

En tanto, la investigación continúa avanzando. En este sentido, el domingo por la tarde, agentes federales realizaron allanamientos en una propiedad vinculada a Martin en Cameron, Carolina del Norte, mientras el FBI analiza su perfil psicológico, recorrido hacia Florida y sus comunicaciones recientes.

El director de la agencia, Kash Patel, aseguró que se destinarán “todos los recursos necesarios” para esclarecer el caso del ataque, que se registró en ausencia del presidente en la residencia.