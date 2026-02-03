VIDEO: Secretario Guerra de Estados Unidos recordó las burlas de Maduro antes de su captura, esto fue lo que dijo

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, volvió a referirse este lunes, 2 de febrero, a la operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas, destacando tanto la complejidad del operativo como el liderazgo del presidente Donald Trump.

Durante un acto en Cape Canaveral, en Florida, el funcionario calificó la incursión como “la más sofisticada en la historia del planeta” y aseguró que el éxito de la misión en relación con Maduro respondió a una combinación de precisión táctica y decisión política.

Según relató, el líder chavista no supo de la llegada de las fuerzas estadounidenses hasta “tres minutos antes”, un elemento que, a su juicio, demuestra la eficacia del sigilo y la coordinación militar desplegada.

«Recuerdo cuando Nicolás Maduro se burló de nosotros y dijo: ‘Vengan por mí, aquí los espero cobardes’. Pues bien, se enteró. Tres minutos antes de que llegáramos, no tenía ni idea. Ningún otro presidente tiene las agallas, ningún otro militar puede lograrlo», comentó Hegseth en el marco de su gira “Arsenal of Freedom”.

SUPERIORIDAD ESTADOUNIDENSE

El funcionario defendió igualmente la política de “disuasión mediante la fuerza” impulsada por el Pentágono, argumentando que el fortalecimiento energético y militar promovido por la administración Trump contribuye tanto a la estabilidad internacional como al crecimiento económico interno.

Para Hegseth, la captura de Maduro es un ejemplo de cómo la combinación de poder militar y determinación política puede alterar el rumbo de una crisis regional.

El material, de Maduro, diciendo: “Venga por mí. Acá lo espero en Miraflores”, se trató de un mensaje que, según analistas, el chavista buscaba proyectar fortaleza, pero terminó convirtiéndose en un símbolo de su caída.

Durante su visita a las instalaciones de NASA y Blue Origin, Hegseth también sostuvo conversaciones con el empresario Jeff Bezos sobre el avance de las capacidades de defensa espacial y el rol creciente de la industria privada en la estrategia militar del país.

En ese contexto, afirmó que la cooperación entre el sector tecnológico y las Fuerzas Armadas es esencial para mantener la superioridad estratégica estadounidense, independientemente de qué empresa lidere cada proyecto.